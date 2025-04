Stand: 11.04.2025 07:03 Uhr Lübeck: Grass-Abend zum zehnten Todestag mit Katharina Thalbach

Am Sonntag (13.4.) jährt sich der Todestag von Günter Grass zum zehnten Mal. Das Günter-Grass-Haus in Lübeck nimmt den Todestag zum Anlass und lädt Montagabend (14.4.) zur Veranstaltung "Grass for Future" in die Kulturwerft Gollan ein. Dort sollen gesellschaftliche Themen diskutiert werden, die Grass beschäftigt haben, unter anderem der Umweltschutz.

Schauspielerin Katharina Thalbach liest Günter Grass

Mit dabei sind Literaturwissenschaftler Heinrich Detering, Klimaschutzaktivistin und Autorin Luisa Neubauer, die per Video zugeschaltet wird, sowie Schauspielerin Katharina Thalbach, die bereits in der Verfilmung "Die Blechtrommel" mitgespielt hat. Sie habe Grass gut gekannt, erzählt der Leiter des Günter-Grass-Hauses Jörg-Philipp Thomsa: "Sie ist eine ganz hervorragende Schauspielerin und Rezitatorin. Deswegen wird sie aus der "Rättin" lesen." In dem Roman gehe es darum, dass sich die Menschheit selbst abschafft und die Ratten die Herrschaft über die Welt übernehmen.

