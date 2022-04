Lübeck: Gedenken an Bombenhagel vor 80 Jahren Stand: 10.04.2022 15:19 Uhr Mit einem Gedenkgottesdienst haben Geistliche am Sonntag an den verherrenden Luftangriff auf Lübeck vor 80 Jahren erinnert.

An die heftigen Bombenangriffe der Briten in der Nacht vom 28. auf den 29. März 1942 auf Lübeck haben am Sonntag verschiedene Pastorinnen und Pastoren im Lübecker Dom gedacht. Altbischof Karl-Ludwig Kohlwage hielt die Predigt in Gedenken an den Luftangriff vor 80 Jahren in der Palmsonntagsnacht, die er selbst miterlebt hatte. Kirchenmusiker Fabian Luchterhandt sorgte für die Musik. Auch Bürgermeister Jan Lindenau (SPD) war bei dem Gedenkgottesdienst dabei - und sprach ein Grußwort.

Bomben zerstören Leben, Häuser, Kirchen

In der Nacht vom 28. auf den 29. März 1942 überziehen 234 Flugzeuge der britischen Royal Air Force Lübeck mit einem Bombenhagel. In wenigen Stunden ist zerstört, was in Jahrhunderten entstanden war. Auch der Dachstuhl von St. Petri, die Türme von St. Marien und der Dom brennen. In der Marienkirche stürzen die Glocken des Süderturms herab. Hinter dem Angriff steckt eine neue Kriegstaktik der Briten: Er soll die Zivilbevölkerung treffen und möglichst großen Schaden anrichten.

