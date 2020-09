Stand: 11.09.2020 16:14 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Frau stirbt in Lübeck - Tatverdächtiger in U-Haft

Eine 27 Jahre alte Frau ist in Lübeck offenbar Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Beamte hätten die Frau am Morgen schwer verletzt in ihrer Wohnung gefunden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Presseerklärung mit. Sie sei noch in der Wohnung des Mehrfamilienhauses gestorben. Zuvor soll es zu einem Streit mit einem zwei Jahre älteren Mann gekommen sein. Die Polizei konnte den Tatverdächtigen vor dem Haus vorläufig festnehmen. Gegen ihn wurde inzwischen Haftbefehl erlassen.

Nachbarin entdeckt Frau in einer Blutlache

Das Opfer und der mutmaßliche Täter stammen aus Lübeck. Sie waren mal ein Paar. Nach NDR Informationen hörte eine Nachbarin Schreie aus der Wohnung unter ihr. Sie ging runter, sah eine Frau in einer Blutlache liegen und alarmierte die Polizei. Die Rettungskräfte konnten der verletzten Frau nicht mehr helfen. Der Ex-Freund des Opfers saß vor dem Haus. Die junge Frau hat zwei Kinder im Alter von vier und neun Jahren.

Weitere Informationen Fragen und Antworten zur Spurensicherung Eine Mordermittlung ist für die Polizei immer eine ganz besondere Herausforderung: Spuren müssen gesichert, Zeugen befragt werden. Fragen und Antworten zur Tatort- und Spurensicherung. mehr

AUDIO: Tötungsdelikt in Lübeck: Junge Mutter stirbt (1 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 11.09.2020 | 17:00 Uhr