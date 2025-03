Stand: 28.03.2025 10:46 Uhr Lübeck: Feuer in Garage zerstört mehrere Motorroller

In einer Doppelgarage in der Straße Krummeck in Lübeck-St. Jürgen ist am Donnerstag ein Feuer ausgebrochen. Laut Feuerwehr wurden dabei mehrere Motorroller und Fahrräder beschädigt. Auch eine Campinggasflasche befand sich in der Garage, die aber kontrolliert entfernt werden konnte. Die Feuerwehr löschte den Brand den Angaben zufolge innerhalb von einer halben Stunde, sodass es sich nicht weiter verbreiten konnte. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache und die Höhe des Schadens sind noch unklar.

