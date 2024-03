Stand: 21.03.2024 14:59 Uhr Lübeck: Einsatzkräfte retten Schwimmer aus vier Grad kalter Trave

Ein Schwimmer hat in Lübeck am Morgen einen größeren Rettungseinsatz ausgelöst. Der 77-Jährige war in die Kanal-Trave gestiegen, kam aber laut Polizei nicht mehr alleine zurück an Land. Gegen 07.30 Uhr wollte der Mann einige Züge im vier Grad kalten Wasser schwimmen, wurde dann aber offenbar von der Strömung erfasst und trieb ab. Zeugen riefen den Notruf. Insgesamt zwei Streifenwagen, acht Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr samt Taucherteam, zwei Rettungswagen und ein Notarzt rückten an. Rettungsschwimmer der Lübecker Feuerwehr schafften es schließlich, den erschöpften Schwimmer sicher an Land zu bringen. Er kam unterkühlt ins Krankenhaus.

