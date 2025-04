Stand: 23.04.2025 11:25 Uhr Lübeck: Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Am frühen Montagmorgen ist ein Mann laut Polizei in einen Lübecker Imbiss in der Marlistraße eingebrochen. Ein Anwohner bemerkte das und wählte den Notruf. Die alarmierten Polizisten umstellten das Gebäude und trafen in der Küche auf den Verdächtigen, der Einbruchwerkzeug und mögliches Diebesgut bei sich hatte.

Die Kripo ermittelt nun wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls. Außerdem wird überprüft, ob der mutmaßliche Täter auch für einen versuchten Einbruch am Vorabend ganz in der Nähe verantwortlich ist.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 9:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 09.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 23.04.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Lübeck