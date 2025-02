Stand: 28.02.2025 08:52 Uhr Lübeck: Dutzende Briefwahlstimmen nicht rechtzeitig eingetroffen

Nach der Bundestagswahl am vergangenen Sonntag ist nun klar, dass mindestens eine dreistellige Zahl an Briefwahl-Stimmen in Schleswig-Holstein nicht rechtzeitig angekommen ist. Das hat eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur unter den vier kreisfreien Städten und Norderstedt (Kreis Segeberg) ergeben. Nach Angaben der Lübecker Stadtsprecherin sind Stand Donnerstagvormittag 52 "Rote Briefe" der Briefwahl nach der Schließung der Wahllokale bei der Hansestadt Lübeck eingetroffen. Um mitgezählt zu werden, hätten sie bis Sonntag um 18 Uhr vorliegen müssen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Lübeck Bundestagswahl