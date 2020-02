Stand: 02.02.2020 12:04 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Lübeck: Busfahrer streiken - Ausweitung angekündigt

In Lübeck fallen seit dem frühen Sonntagmorgen die meisten Busse aus. Die Fahrer des Stadtverkehrs Lübeck sind im Warnstreik, die Fahrzeuge blieben im Depot. Rund 100 Beschäftige des Verkehrsunternehmens folgten am Sonntag dem Aufruf der Gewerkschaft ver.di und legten ab 3 Uhr ihre Arbeit nieder, wie das Unternehmen mitteilte. "Wir haben eine hundertprozentige Streikbeteiligung. Heute fährt kein Bus des Stadtverkehrs", sagte Streikleiter Christian Manke. Die Aktion wird bis zum Betriebsschluss am Montagabend andauern, daher werden auch die Nachtbuslinien von Montag auf Dienstag betroffen sein.

Priwallfähre im Notbetrieb, LVG fährt nach Plan

Auch die Priwallfähre in Travemünde ist von dem Streik betroffen. Eine Versorgung für Notdienste wie Krankenwagen und Feuerwehr sei aber garantiert, außerdem würden Fußgänger einmal pro Stunde befördert. Der reguläre Betrieb der Fähre soll am Montag um 21 Uhr wieder aufgenommen werden. Die Linien 30, 31, 32, 33, 35, 38, 39 und 40 der Lübeck-Travemünder-Verkehrsgesellschaft (LVG) und anderer Verkehrsbetriebe sind von dem Streik nicht betroffen und fahren nach Fahrplan.

Morgen Warnstreik im Herzogtum Lauenburg und in Stormarn

Ver.di kündigte am Sonntagvormittag an, die Aktion auszuweiten. Am Montag sei auch der Busverkehr in den Kreisen Stormarn und Herzogtum Lauenburg betroffen. Die Mitarbeiter der Unternehmen Dahmetal, der Ahrensburger Betriebsgesellschaft und des Autokraft-Standorts Bad Oldesloe sind zum Warnstreik aufgerufen. Zuvor hatte es in dieser Woche mehrtägige Streiks in Kiel und Neumünster gegeben. Vor gut zwei Wochen fuhren in Neumünster, Kiel, Flensburg und Lübeck für einen Tag keine städtischen Busse.

Gewerkschaft will zwei Euro mehr Stundenlohn für Busfahrer

Hintergrund für die Arbeitsniederlegungen sind die Tarifverhandlungen mit dem kommunalen Arbeitgeberverband und dem Omnibusverband Nord (OVN). Die Gewerkschaft fordert von beiden Verbänden rückwirkend zum 1. Januar 2020 einen Festbetrag von etwa zwei Euro pro Stunde mehr, also etwa 350 Euro mehr Gehalt im Monat. Die Tarifverträge soll nach den Vorstellungen der Gewerkschaft eine Laufzeit von zwölf Monaten bekommen.

Arbeitgeber: Forderung viel zu hoch

Laut kommunalen Arbeitgebern entspricht die ver.di-Forderung einer Erhöhung von 14 Prozent. Sie weisen die Forderung als zu hoch zurück und haben zuletzt 1,8 Prozent mehr Geld in diesem und 1,3 Prozent im kommenden Jahr angeboten. Für Ende nächster Woche ist die nächste Verhandlungsrunde geplant, am 11. Februar treffen sich Gewerkschafter und die OPN-Vertreter. Bis dahin, so ein ver.di-Sprecher, könnte es noch weitere Aktionen geben.

