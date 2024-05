Lübeck: Bus gerät außer Kontrolle und fährt auf Bürgersteig Stand: 11.05.2024 14:22 Uhr Weil der Fahrer eines Gelenkbusses in Lübeck offenbar einen Herzinfarkt bekam, war das Gefährt führerlos unterwegs und fuhr auf den Bürgersteig. Passanten konnten sich in Sicherheit bringen.

Ein Bus ist am Samstagvormittag in Lübeck außer Kontrolle geraten und auf den Bürgersteig gefahren. Der Fahrer war laut Rettungsleistelle vermutlich wegen eines Herzinfarkts am Steuer zusammengebrochen.

Der Gelenkbus war nach Polizeiangaben für kurze Zeit führerlos unterwegs, rollte über den Bordstein, auf den Gehweg, rammte dabei mehrere Verkehrsschilder und kam so zum Stehen. Weder Fußgänger noch andere Fahrzeuge wurden von dem Bus getroffen. Sie konnten den Angaben zufolge rechtzeitig ausweichen.

Ersthelfer reanimieren Busfahrer

Ersthelfer kümmerten sich um den Busfahrer, sie konnte ihn reanimieren. Der Mann kam ins Krankenhaus. Die 20 Fahrgäste im Linienbus blieben laut Polizei körperlich unverletzt, fünf erlitten allerdings einen Schock. Eine Person musste deshalb in die Klinik gebracht werden.

