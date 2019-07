Stand: 15.07.2019 08:33 Uhr

Lübeck: 13 Autos in Innenstadt in Brand gesteckt

In Lübeck haben Unbekannte in der vergangenen Nacht mehrere Autos angezündet. Das erste Fahrzeug brannte laut Polizei um kurz vor Mitternacht in einem Wohngebiet im Stadtteil Eichholz. Nur 15 Minuten später gingen auf dem Parkplatz vor der Musik- und Kongresshalle (MuK) gleich zwölf Autos in Flammen auf. Bei mindestens sechs Fahrzeugen entstand nach Angaben der Feuerwehr ein Totalschaden. Darunter waren offenbar auch Autos von Urlaubern aus Schweden und Süddeutschland, die ihre Wagen an der MuK abgestellt hatten.

Teure Autos und Kleinwagen in Brand

NDR 1 Welle Nord berichtet, dass der oder die Täter die Autos offensichtlich wahllos angezündet hätten. Unter den Wracks sind sehr teure Autos genauso wie Kleinwagen. "Die PKW standen entweder einzeln beziehungsweise in kleinen Gruppen", sagt Sven Kunz von der Lübecker Feuerwehr, "es war relativ leicht abzulöschen. Alles in allem hatten wir kurzfristig 75 Kollegen der Berufsfeuerwehr und Freiwilligen Feuerwehr in Marsch gesetzt." Einige Besitzer hatten auch Glück. Bei ihren Autos wurden nur die Windschutzscheiben angefackelt.

Papiertonne in Falkenstraße in Flammen

Gegen 5 Uhr brannte auch noch eine Papiertonne auf der gegenüberliegenden Innenstadt-Seite in der Falkenstraße. Ob es einen Zusammenhang zwischen den Bränden gibt, ermittelt nun die Kripo. Die Feuerwehr geht von Brandstiftung aus.

Wohnmobilfahrer kommen als Zeugen in Frage

Die Polizei gibt noch keine weiteren Informationen zu ihren Ermittlungen heraus. Gut möglich, dass zunächst einige Wohnmobilfahrer als Zeugen befragt werden sollen. Sie hatten direkt neben dem Tatort an der MuK ihre Nachtlager aufgeschlagen.

