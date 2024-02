Stand: 29.02.2024 12:02 Uhr Lübeck: Auto kracht in Grünen-Geschäftsstelle

In Lübeck ist ein Auto am Dienstagabend frontal in den Eingangsbereich der Kreisgeschäftsstelle der Grünen an der Untertrave gekracht. Laut Polizei war der 22-jährige Autofahrer von der Fahrbahn abgekommen, fuhr über den angrenzenden Gehweg und prallte schließlich gegen die Eingangstür. Der Fahrer und sein Beifahrer verletzten sich leicht. Der Staatsschutz wurde zunächst eingeschaltet, teilte dann aber mit: Ein politisch motivierter Hintergrund liege nicht vor. Die Polizei geht nach eigenen Angaben Hinweisen nach einem technischen Defekts des Wagens nach.

