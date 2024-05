Stand: 06.05.2024 16:16 Uhr Lübeck: Auseinandersetzungen bei Kreisligafußballspiel

Bei einem Kreisligafußballspiel in Lübeck-St. Gertrud musste am Wochenende die Polizei einschreiten und gegnerische Spieler und Fans trennen. Demnach sind nach einem 1:1 Endstand zwei Spieler der Mannschaften SV Viktoria 08 gegen den Türkischen SV aneinander geraten. Hierbei kam es zu Auseinandersetzungen. Später haben sich weitere Spieler eingemischt. Offenbar schaukelte sich die Situation so schnell hoch, dass Zuschauer auf das Spielfeld stürmten. Dabei wurden drei Personen leicht verletzt. Nach Eintreffen der Beamten und einigen Platzverweisen habe sich die Situation schnell wieder beruhigt, teilte die Lübecker Polizei mit.

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 16:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 06.05.2024 | 16:30 Uhr