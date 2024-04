Stand: 16.04.2024 14:46 Uhr Lübeck: 25-Jähriger nach Totschlag an Mutter in Psychiatrie eingewiesen

Das Landgericht Lübeck hat einen 25 Jahre alten Mann, der seine Mutter im September im Wahn getötet hat, in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Zu Beginn des Verfahrens hatte der Mann zunächst behauptet, seine Mutter sei von albanischen Drogenhändlern ermordet worden, dann gestand er die Tat vor Gericht schließlich. Da die paranoide Schizophrenie weiter bestehe, müsse auch in Zukunft mit weiteren schwereren Straftaten gerechnet werden, so die Richterin in der Urteilsbegründung.

Eine psychiatrische Sachverständige stufte den Angeklagten wegen der Krankheit als nicht schuldfähig ein. Bereits vor der Tat war der 25-Jährige in psychiatrischen Einrichtungen untergebracht.

