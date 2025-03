Stand: 31.03.2025 08:09 Uhr Lübeck: 200 Teilnehmende bei Demo für Transmenschen erwartet

Autofahrer müssen sich vom späten Montagnachmittag (31.03.) an auf Verkehrsbehinderungen im Lübecker Innenstadtbereich einstellen. Auf dem Markt am Brink startet um 16 Uhr eine Demonstration für die Rechte von Transmenschen. Die Polizei erwartet etwa 200 Teilnehmende. Der Veranstalter ist "Fridays for Future". Der 31. März ist internationaler Trans Day of Visibility (TDoV). Ein Tag, der weltweit genutzt wird, um Transmenschen sichtbar zu machen.

