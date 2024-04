Stand: 24.04.2024 17:38 Uhr Lübeck: 1,3 Millionen Euro für die Sanierung der Geniner Straße

In der Stadt Lübeck wird Geniner Straße, samt Geh- und Radweg saniert. Dafür gibt das Land Schleswig-Holstein 1,3 Millionen Euro. Außerdem fördert es zwei Bauprojekte im Kreis Ostholstein mit insgesamt 1,6 Millionen Euro. Das Geld soll zum einen in die Reparatur der Kreisstraße zwischen der A1 und Kabelhorst fließen, zum anderen in die Brückensanierung am Wildpark in Malente.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 16:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 24.04.2024 | 16:30 Uhr