Losse-Müller eröffnet mit Scholz heiße Wahlkampfphase Stand: 09.04.2022 13:23 Uhr Einen Monat vor den Landtagswahlen in Schleswig-Holstein hat die SPD am Sonnabend in Lübeck die heiße Phase ihres Wahlkampfes eröffnet.

Schleswig-Holstein wolle den Regierungswechsel, sagte SPD-Spitzenkandidat Thomas Losse-Müller am Sonnabend auf dem Koberg in der Lübecker Altstadt vor 250 Zuhörern. "Ich will Ministerpräsident werden", betonte er. Er wolle neue Weichen stellen für Schleswig-Holstein: Familien entlasten, gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken und die Digitalisierung in Schule voranbringen.

Scholz redet auch über Ukraine

Rückenwind bekam der Spitzenkandidat von SPD-Kanzler Olaf Scholz. In seiner Rede ging Scholz auch ausführlich auf den Ukraine-Krieg ein: Deutschland stehe an der Seite der Ukraine und werde sie auch weiter mit Waffenlieferungen unterstützen. Weitere Redner waren die SPD-Landesvorsitzende Serpil Midyatli sowie die drei Lübecker Kandidaten für den nächsten Landtag, Sandra Odendahl, Sophia Schiebe, Jörn Puhle.

AUDIO: Loose-Müller: "Ich will Ministerpräsident werden" (1 Min) Loose-Müller: "Ich will Ministerpräsident werden" (1 Min)

Trillerpfeifen und Zwischenrufe

Mehrere Protestgruppen versuchten die Veranstaltung mit Trillerpfeifen und Zwischenrufen zu stören. Gut 150 Menschen demonstrierten damit gegen die geplante Aufrüstung der Bundeswehr und die Corona-Politik der Bundesregierung.

In Schleswig-Holstein wird am 8. Mai ein neuer Landtag gewählt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 09.04.2022 | 14:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landtagswahl Schleswig-Holstein