Looft: Menschen freuen sich über Osterfeuer-Party Stand: 10.04.2022 17:46 Uhr Etwa 3.000 Menschen haben am Sonnabend in Looft ihr erstes Osterfeuer nach zweijähriger Corona-Pause gefeiert.

"Es war zwei Jahre gar nichts. Da ist klar, dass man mal wieder unter Leute gehen möchte. Wir freuen uns hier zu sein", so beschreiben Besucherinnen des Osterfeuers in Looft (Kreis Steinburg), was wohl viele der Gäste am Sonnabend gefühlt haben. "Wir sind alle geimpft. Da fühlen wir uns ein bisschen sicherer. Und wir haben einfach Lust, wieder feiern zu gehen. Da haben wir lange drauf gewartet", so eine weitere junge Besucherin.

Durchwachsenes Wetter

Orgnaisiert worden war die Veranstaltung von der Landjugend Steinburger Geest. Die hatten anfangs noch gezittert, wie viele Menschen überhaupt kommen würden. Dennn das Wetter war mehr als durchwachsen gewesen: kalter Wind, ein ständiger Wechsel von Sonne und Schauer.

"Bock auf Party"

Doch wechselhaftes Wetter kann die Menschen nicht wirklich schrecken, meint Event-Gastronomin Linnea Puls. "Das ist das erste Mal, dass das wieder in so einem Rahmen stattfinden kann. Alle haben Bock", sagte sie. Denn nach jahrelangen Corona-Einschränkungen durften die Menschen diesmal ohne Maske feiern. Am und im Partyzelt galt die 3-G-Regel.

Diese Aussicht brachte am Ende etwa 3.000 Menschen auf das Partygelände nach Looft. Und trotz eher kalter Witterung hatten offenbar alle Spaß an ihrer ersten großen Party seit langem: Es ging bis fünf Uhr in der Früh.

