Lokführerstreik: Weiter Behinderungen im Bahnverkehr Stand: 24.08.2021 08:21 Uhr Die Lokführergewerkschaft GDL setzt ihren Streik im Personenverkehr heute fort. Eine Sprecherin der Bahn betonte, der Ersatzfahrplan sei am Morgen "stabil angelaufen".

"Wir hoffen, dass wir heute noch ein paar mehr Züge als gestern anbieten können", so die Bahnsprecherin. Im Regionalverkehr fahren ihren Angaben zufolge rund 40 Prozent der Züge. In einigen Bereichen Schleswig-Holsteins gibt es auch einen Busverkehr. Der Sylt-Shuttle ist nach Angaben der Deutschen Bahn nicht von Streikmaßnahmen betroffen, hier wird der Regelfahrplan gefahren. Bei der Hamburger S-Bahn gibt es Einschränkungen. Die Linien S1, S21 und S3 sollen jedoch zumindest im 20-Minuten-Takt fahren. Die GDL hatte angekündigt, noch bis Mittwochmorgen um zwei Uhr zu streiken.

GDL will deutlich mehr Geld für die Mitarbeiter

Hintergrund des Streiks ist der Tarifstreit mit der Deutschen Bahn. Zuletzt ging es in dem Konflikt um einen Corona-Zuschlag: Die Gewerkschaft der Lokführer (GDL) verlangt 600 Euro für jeden Beschäftigten. Die Bahn kündigte am Sonntag an, so einen Zuschlag zahlen zu wollen - in welcher Höhe, sagte die Bahn nicht. Die Gewerkschaft ging darauf nicht ein. GDL-Chef Claus Weselsky sprach von einer weiteren "Nebelkerze".

AUDIO: Bahnstreik: Viele Züge fallen auch in SH aus (1 Min) Bahnstreik: Viele Züge fallen auch in SH aus (1 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 24.08.2021 | 08:00 Uhr