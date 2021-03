Corona: Lockerungen für Pflegeheime in Aussicht

Lockerungen für Pflegeheime in Aussicht Stand: 12.03.2021 11:32 Uhr In den Pflegeheimen kann wohl nach und nach etwas mehr Normalität einkehren. Gesundheitsminister Garg möchte den Bewohnern mehr soziale Kontakte ermöglichen - schrittweise.

Die Pflegeheime sind weitgehend durchgeimpft und die Infektions- und Todeszahlen gehen dort deutlich zurück. Deswegen kann sich Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) vorsichtige Lockerungen der Kontaktbeschränkungen vorstellen - Hygieneregeln gelten aber weiterhin.

Garg: "Wiederhineintasten in die Normalität"

Schon jetzt werden Ehepaare, von denen nur einer im Heim lebt, als ein Haushalt gezählt, so dass eine weitere Kontaktperson erlaubt ist. "Das ist zugegebenermaßen für die einen oder für den anderen vielleicht noch etwas langsam, aber dieses Wiederhineintasten in die Normalität erleben wir, glaube ich, gerade hier sehr exemplarisch", so der Gesundheitsminister. "Ich bin zuversichtlich, dass wir den Weg gemeinsam mit den Pflegeheimen gehen können, um am Ende wieder ein deutliches Stück mehr Lebensfreude in diese Einrichtungen zu bringen."

Heimbetreiber: "Öffnungen maßvoll gestalten"

Lebensfreude in den Einrichtungen wünschen sich auch die Heimbetreiber, aber die Öffnungen sollten maßvoll sein, sagt Michael Selck, Geschäftsführer der Arbeiterwohlfahrt (AWO). Es lägen keine gesicherten Erkenntnisse darüber vor, ob die Impfung einen hundertprozentigen Schutz liefere. Deshalb seien sorgfältiges Augenmaß und sorgfältiges Abwägen von Risiken und Möglichkeiten vonnöten.

Für den Verband der privaten Heimbetreiber ist ebenfalls wichtig, dass Sicherheit vor geht, auch wenn vorsichtige Lockerungen denkbar seien.

