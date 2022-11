Lob und Kritik für Bürgergeld-Kompromiss aus SH Stand: 22.11.2022 19:21 Uhr Es schaffe Perspektiven, sagen die einen, es sei nichts weiter als eine Novelle von Hartz IV, die anderen. Den Kompromiss beim Bürgergeld bewerten Verbände und Politiker aus SH unterschiedlich.

Nun haben sich Politiker von Ampel-Koalition und Union doch noch auf einen Kompromiss beim Bürgergeld geeinigt. Der Vermittlungsausschuss muss dem noch zustimmen, doch die Chancen stehen sehr gut, dass das Bürgergeld es nun im zweiten Anlauf durch Bundestag und Bundesrat schafft.

Die Einigungen sind: keine Vertrauenszeit von sechs Monaten mehr, schon ab Tag eins kann es Sanktionen in Form von Leistungsentzug geben. Die Karenzzeit mit milderen Regelungen, die für zwei Jahre vorgesehen war, soll nur noch ein Jahr gelten. Und: Das Schonvermögen soll von 60.000 Euro auf 40.000 Euro gekürzt werden. Mehr Zuverdienstmöglichkeiten, für alle die Bürgergeld beziehen, bleiben wie geplant erhalten.

UV Nord begrüßt Änderungen

Der Spitzenverband der Norddeutschen Wirtschaft (UV Nord) findet, der Kompromiss zeige in die richtige Richtung. Sebastian Schulze, Geschäftsführer der UV Nord, zeigt sich zufrieden mit den Änderungen. "Man hat sich eben die kritischen Themen Sanktionen, Schonvermögen, Karenzzeit nochmal angeschaut und hat anscheinend eingesehen, dass es so, wie es ursprünglich geplant war, nicht die notwendigen Anreize für Arbeit schaffen wird." Wichtig für den UV Nord sei, dass man nicht von dem Grundsatz fördern und fordern abrückt - und: "dass wir nicht auf ein bedingungsloses Grundeinkommen zu steuern", meint Schulze.

DGB Nord und Sozialverband tragen Anpassungen mit

Auch die Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes Nord (DGB Nord) Laura Pooth lobt die Einigung zwischen Ampel und Union. "Für uns ist klar, dass das Bürgergeld eine Verbesserung für die Betroffenen ist", sagt sie, "zum einen wächst der Regelsatz. Und wir finden auch, dass das Bürgergeld Perspektiven schafft und neue Chancen auch für arbeitslose Menschen."

AUDIO: Bürgergeld: Worauf sich Ampel und Union geeinigt haben (5 Min) Bürgergeld: Worauf sich Ampel und Union geeinigt haben (5 Min)

Der Sozialverband findet die erste Vorlage der Ampel, die im Bundesrat scheiterte, sehr viel besser. Aber nach Angaben des Landesvorsitzenden, Alfred Bornhalm, trägt der Sozialverband die Kompromisse mit. Er sagt, wichtig sei, dass das Bürgergeld nun komme - vor allem auf Grund der höheren Regelsätze, aber auch die besseren Zuverdienstmöglichkeiten seien wesentlich. Man sei froh, dass der Zwist vorbei und der Weg für das Bürgergeld nun frei sei.

Der Paritätische: Kompromiss beim Bürgergeld "enttäuschend"

Harsche Kritik äußerte der Paritätische Wohlfahrtsverband. Die Kompromisse seien absolut enttäuschend, sagte der schleswig-holsteinische Hauptgeschäftsführer Michael Saitner. So könne nicht von einer echten Reform, sondern allenfalls von einer Novelle von Hartz IV gesprochen werden, so Saitner.

Günther unterstützt Kompromiss

Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) sagte, mit dem Vereinbarten könne er sehr gut leben. Was die Union moniert habe, sei nun korrigiert. Fördern und fordern stehe weiter im Mittelpunkt. Wer Leistungen bekomme, müsse auch eine Gegenleistung erbringen. Auch die Fraktionen von CDU, Grünen, SPD und FDP unterstützten das Ergebnis.

Trotz der Änderungen bleibe es die größte sozialpolitische Reform der letzten Jahrzehnte, sagte SPD-Fraktionschef Thomas Losse-Müller. Endlich würden Menschen in ohnehin schwieriger Situation angemessen unterstützt. Es gehe darum, Menschen wieder langfristig in gute Arbeit zu bringen, sagte SPD-Landeschefin Serpil Midyatli. Der höhere Regelsatz fange gestiegene Kosten ab. Grünen-Landtagsfraktionschef Lasse Petersdotter nannte die von der Union eingebrachten Einwände nachvollziehbar. Er verstehe das Unbehagen, was das Leistungsprinzip angehe, sagte FDP-Kollege Christopher Vogt im Hinblick auf die Kritik an den Ursprungsplänen der Ampel.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 22.11.2022 | 17:00 Uhr