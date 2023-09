Lkw umgekippt: A7 bei Warder seit Stunden gesperrt Stand: 06.09.2023 08:27 Uhr Wegen eines umgekippten Lkw ist die A7 bei Warder seit Stunden voll gesperrt. In Richtung Norden werden Autofahrer inzwischen über den Standstreifen geleitet. Die Aufräumarbeiten dauern an.

Autofahrer brauchen heute morgen auf der A7 bei Warder (Kreis Rendsburg-Eckernförde) viel Geduld. Nach einem Lkw-Unfall ist die Autobahn Richtung Süden noch immer voll gesperrt. Richtung Norden werden die Autofahrer nach Polizeiangaben inzwischen auf dem Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Vollsperrung Richtung Süden dauert an

Gestern Abend gegen 23 Uhr war ein 40-Tonner in Fahrtrichtung Süden durch die Mittelschutzplanke gebrochen und auf dem Überholfahrstreifen Richtung Norden umgekippt. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Mittlerweile wurde der Sattelzug zwar geborgen, doch die Aufräumarbeiten werden laut Polizei noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Wann die Autobahn in Richtung Süden wieder freigegeben werden kann, ist aktuell noch unklar. Auch die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

