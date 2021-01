Stand: 27.01.2021 10:45 Uhr Lkw fährt in Reetdach-Haus in Risum-Lindholm

In Risum-Lindholm (Kreis Nordfriesland) ist in der Nacht gegen 4.30 Uhr ein Lkw in ein Wohn- und Geschäftshaus gefahren. Warum der 25-jährige Fahrer die Kontrolle über seinen Laster verlor und wie groß der entstandene Schaden ist, ermittelt die Polizei. Der Lkw-Fahrer kam leicht verletzt ins Krankenhaus. Die beiden Bewohner schliefen im Obergeschoss und wurden durch die Erschütterung geweckt, blieben aber unverletzt. Das Technische Hilfswerk war vor Ort, um den verkeilten Laster aus dem Wohnhaus zu bergen. Für die Dauer der Bergung blieb die B5 in Fahrtrichtung Norden einseitig gesperrt.

VIDEO: Risum-Lindholm: Lkw fährt in Reetdach-Haus (1 Min)

Wie es aktuell auf den Straßen im Land aussieht, erfahren Sie auf den Seiten des NDR Verkehrsstudios.

