Lkw-Unfall: A7 bei Rendsburg bis 21 Uhr voll gesperrt

Die A7 in Richtung Hamburg ist nach einem Unfall mit einem Milchlaster bis etwa 21 Uhr gesperrt. Die Umleitung führt über die A210 und A215. Auch morgen soll die Strecke gesperrt werden.

Weil ein Milchlaster nach einem Unfall geborgen werden muss, ist die A7 zwischen Kreuz Rendsburg und Warder (Kreis Rendsburg-Eckernförde) bis heute Abend, etwa 21 Uhr gesperrt. Nach Angaben der Polizei können sich die Bergungsarbeiten aber auch verzögern. Der Lkw sei in einer Baustelle von der Fahrbahn abgekommen und hat sich dabei festgefahren. Die Sperrung wurde um 17 Uhr eingerichtet, so die Autobahn GmbH des Bundes.

Umleitung führt über die A210 und A215

Die Umleitung führt ab dem Autobahnkreuz Rendsburg über die A210 Richtung Kiel und über die A215 zurück zur Anschlussstelle Bordesholm. Fahrerinnen und Fahrer, die aus Richtung Rendsburg kommen und auf die A7 Richtung Hamburg auffahren möchten, werden laut Autobahn GmbH ebenso über die A210 Richtung Kiel und über die A215 zurück zur A7 umgeleitet.

A7 am Dienstag geplant gesperrt

Die Strecke Richtung Hamburg soll am Dienstag auch nach Plan gesperrt werden, wie die Autobahn GmbH des Bundes mitteilt. Die Strecke wird zwischen den Anschlussstellen Owschlag und Rendsburg/Büdelsdorf von 9 bis 11 Uhr gesperrt. Nach Angaben der Autobahn GmbH müssen Schäden an der Fahrbahn beseitigt werden - dort gebe es ein Loch in der Straße.

