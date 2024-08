Lkw-Bergung: A215 bei Bordesholm am Sonntag gesperrt Stand: 16.08.2024 11:03 Uhr Am Mittwoch ist ein Schwertransporter auf der A215 zwischen Bordesholm und Kiel bei einem Unfall in Brand geraten. Für die Bergung des Lasters wird am Sonntag die Autobahn gesperrt. Ein Kran soll anrücken.

Am Sonntag soll die A215 zwischen den Anschlussstellen Bordesholm bis Blumenthal (Kreis Rendsburg-Eckernförde) in Richtung Kielvon 5:30 Uhr bis 15 Uhr voll gesperrt werden. Grund ist die Bergung eines Schwertransport-Tiefladers, wie die Autobahn GmbH des Bundes mitteilte. Die Ladung des Lkw soll mittels eines Krans zunächst entladen werden. Daraufhin soll dann auch der Schwerlastanhänger selbst abtransportiert werden.

Laut Autobahn GmbH wurden die Bergungsarbeiten bewusst außerhalb der Rush-Hour in die verkehrsarme Zeit am Sonntagmorgen gelegt. Die Autobahn GmbH empfiehlt die Umleitung U73, die zwischen den A7 Anschlussstellen Neumünster Mitte und Nord ausgeschildert werden soll.

Erst Reifen geplatzt, dann brennt Auflieger

Der Unfall des Lastwagens hat zuvor in der Nacht zu Mittwoch zu einer Sperrung der A215 zwischen Bordesholm und Kiel geführt. Zunächst sei ein Reifen geplatzt, dann habe der Auflieger des Lkw in Höhe Blumenthal Feuer gefangen, so die Polizei. Für die Lösch- und Bergungsarbeiten staute es sich zeitweise bis auf fünf Kilometer Länge.

Autofahrer müssen in diesen Tagen bereits Umwegen auf der A7 fahren: Weil Stahlträger für die neue Brücke an der A7-Abfahrt Bordesholm eingebaut werden, wird die Autobahn mehrfach gesperrt. Insgesamt gibt es in vier Nächten eine Vollsperrung. Außerdem gibt es vier Sperrungen jeweils in eine Richtung zwischen der Ausfahrt Warder und dem Dreieck Bordesholm.

