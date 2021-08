Sendedatum: 22.08.2021 12:00 Uhr Liveblog: SH feiert 75. Landesgeburtstag in Schleswig

Auf dem Gelände von Schloss Gottorf läuft das große Bürgerfest zum 75. Geburtstag von Schleswig-Holstein - von 10 bis 18 Uhr. NDR.de hält Sie im Blog den ganzen Tag auf dem Laufenden. Dazu gibt es Videos, Audios, Bilder und Hintergründe.

Festakt zu Ende, Bürgerfest geht richtig los

Die Zeit der großen Reden auf Schleswig-Holsteins Geburtstagsparty ist vorbei: Der offizielle Festakt ist zu Ende. Das Bürgerfest am Schloss Gottorf in Schleswig geht aber weiter - noch bis 18 Uhr. Hier gibt es zwei Bühnen (Programm), Info- und Mitmachstände vieler Organisationen und Einrichtungen aus den Bereichen Kunst, Kultur, Ehrenamt, Bildung und Wissenschaft. Dazu kommt eine Ausstellung historischer Fahrzeuge, außerdem gibt es aktuelle Einsatzfahrzeuge von Polizei und Rettungskräften zu sehen. Und es finde mehr Menschen den Weg zum Fest: Auf dem Gelände ist nun deutlich mehr los als am Vormittag.

SH-Wissen (3): 1.106 Gemeinden auf 15.800 Quadratkilometern

Das Land zwischen Nord- und Ostsee ist etwa 15.800 Quadratkilometer groß und mehr als 2,9 Millionen Menschen (31. Dezember 2020) leben hier. Schleswig-Holstein hat insgesamt 1.106 Gemeinden (Stand 2018).

75 Jahre Schleswig-Holstein: Glücklich im Wind

Zum Landesjubiläum hat Philipp Jeß vom Schleswig-Holstein Magazin zusammen mit der Reinbeker Band 2PS ein Lied für unser schönes Schleswig-Holstein aufgenommen - und Sie sind ein Teil des dazugehörigen Musikvideos.

Ministerpräsident Günther mit Wünschen zum 100. Geburtstag

In seiner Rede beim Festakt zum 75. Landesgeburtstag hat Ministerpräsident Daniel Günther auch Wünsche zum 100. Geburtstag formuliert. Er hoffe, dass in 25 Jahren immer noch die glücklichsten Deutschen in Schleswig-Holstein lebten - liebenswert, offen und bunt. Dann sei das Land auch weiter bei den Klimazielen und der CO2-Einsparung. In dem Bereich gebe es auch weitere Möglichkeiten für das Land, so Günther. "Warum sollte Schleswig-Holstein nicht das SIlicon Valley der Klimaschutzinnovationen werden", fragte er.

Landtagsvizepräsidentin spricht von "75-jähriger Erfolgsgeschichte"

Landtagsvizepräsidentin Kirsten Eickhoff-Weber (SPD) hat in ihrer Rede beim Festakt die Vorreiterrolle des Paralaments betont. "Am Anfang war nicht das Land. Am Anfang war der Landtag". Dort sei der Auftakt zu einer 7-jährigen Erfolgsgeschichte gelungen. Natürlich seien es die Menschen, die ein Land ausmachten, so Eickhoff-Weber, aber genau diese würden durch das Parlament vertreten. "Und hier spiegelt sich die komplette Landesgeschichte". Sie sagte auch: "Das eigentliche Geburstagskind ist nicht das Land. Es sind die Menschen. "

NDR berichtet live in Hörfunk und Fernsehen

Das Schleswig-Holstein Magazin fasst um 19.30 Uhr alles Wichtige rund um das Fest am Schloss Gottorf zusammen - Festakt inklusive.

"Was feiern wir eigentlich?" Historiker hält Festvortrag

Historiker Uwe Danker hat während seiner Ansprache beim Festakt auf die Gründungsgeschichte des Landes zurückgeblickt und würdigte dabei auch das Engagement der Briten als Besatzungsmacht nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs - vor allem bei der Demokratisierung des Landes. Auch mit Blick auf die Zusammensetzung der Bevölkerung des Landes zur Landesgründung - damals lebten sehr viele Vertriebene hier, vor allem aus Schlesien und Ostpreußen, sagte der Leiter der Forschungsstelle für regionale Zeitgeschichte der Uni Flensburg: "Schleswig-Holstein war und ist ein Migrationsland."

Jetzt live: 75 Jahre Schleswig-Holstein - Festakt auf Schloss Gottorf

Mit einem Festakt begeht Schleswig-Holstein den 75. Jahrestag seines Bestehens als Land. Wir übertragen die feierliche Veranstaltung jetzt im Video-Livestream.

Günther: Land hat viele Herausforderungen angenommen und gut gemeistert

Ministerpräsident Daniel Günther hat offiziell das Bürgerfest eröffnet. Zuvor sprach er gemeinsam mit Landtagsvizepräsidentin Kirsten Eickhoff-Weber, Schleswigs Bürgermeister Stephan Dose und dem Leitenden Direktor des Schloss Gottorfs, Claus von Carnap-Bornheim über die Vorzüge Schleswig-Holsteins. Nun beginnt der offizielle Festakt zum 75. Jubiläum der Landesgründung.

Festakt ab 12 Uhr im Video-Livestream

In einem Zelt auf dem Außengelände von Schloss Gottorf findet in 30 Minuten der offizielle Festakt statt - es gibt es unter anderem Musik- und Filmbeiträge aus Schleswig-Holstein. Rund 200 Gäste sind dazu eingeladen. "Es freut mich sehr, dass wir diesen besonderen Geburtstag trotz der noch immer herausfordernden Pandemie-Situation gemeinsam begehen können", sagte Landtagspräsident Klaus Schlie. Wir übertragen den Festakt ab 12 Uhr im Videolivestream hier im Blog und in der NDR Schleswig-Holstein App.

SH-Wissen (2): Bonn-Kopenhagener-Erklärung - Grundlage der Minderheitenpolitik

Ein Protokoll, dazu zwei Erklärungen, insgesamt vier beschriebene Blätter - einmal auf Dänisch, einmal auf Deutsch. 1955 erkennen Deutschland und Dänemark wechselseitig die Minderheiten an. Festgeschrieben werden das freie Bekenntnis zur Volkszugehörigkeit und die Gleichbehandlung aller Bürger. In Schleswig-Holstein wird die Partei der dänischen Minderheit von der Fünf-Prozent-Klausel bei Landtagswahlen befreit.

Karasek mit den besten Wünschen fürs Land

Generalintendant des Theaters Kiel, Daniel Karasek: "Schleswig-Holstein wird 75. Ich gratuliere dem schönsten Bundesland der Welt!"

Land will sich in seiner gesamten Vielfalt präsentieren

NDR Reporterin Simone Steinhardt hat sich einen ersten Überblick vom Bürgerfest auf Schloss Gottorf zum 75-jährigen Bestehen Schleswig-Holsteins verschafft.

SH-Wissen (1): Geburtsstunde des Bundeslandes - dank Verordnung Nr. 46

Es ist die britische Militärregierung, die der damaligen preußischen Provinz Schleswig-Holstein mit der Verordnung Nr. 46 zum 23. August 1946 den vorläufigen Status eines Landes zugesprochen hat. Das ist die Geburtsurkunde für das Land in seiner heutigen Form. Hauptstadt wird Kiel. Bundesland wird Schleswig-Holstein erst nach der Gründung der Bundesrepublik 1949.

Bürgerfest geht los - Umfangreiches Programm mit vielen Künstlern

Der Einlass startet. Zur Begrüßung der ersten Besucher spielt der Spielmannszug Schleswig. Im Viertelstundentakt präsentieren sich von nun verschiedene Organisationen, Künstler und andere Menschen aus Schleswig-Holstein. Auf der zentralen Bühne wird unter anderem Schleswig-Holstein Magazin Moderator Gerrit Derkowski durchs Programm führen.

Letzte Arbeiten vor dem Öffnen der Türen

In 15 Minuten startet das Bürgerfest, fast alle Stände sind startklar. An einigen werkeln noch die Betreiber.

Kostenloses Shuttle im 15-Minuten-Takt

Heute besteht keine Möglichkeit auf der Museumsinsel zu parken. Um die Anreise zu erleichtern, ist ein kostenloses Busshuttle eingerichtet - und zwar von 9.30 bis 18.30 Uhr. Alle 15 Minuten fährt ein Shuttle vom Flugplatz Jagel zum Schloss Gottorf und vom Bahnhof zum Oberlandesgericht Schleswig - von dort sind es nur noch 500 Meter zum Schloss zu laufen.



5.000 Besucher dürfen zeitgleich aufs Gelände

Der Landesgeburtstag wird trotz der Corona-Pandemie gefeiert, wenn auch unter Auflagen - so dürfen heute nur 5.000 Gäste zeitgleich auf dem Festgelände rund um Schloss Gottorf sein, teilweise gilt Maskenpflicht.

Moin!

Wir begleiten auf NDR.de heute den ganzen Tag den 75. Landesgeburtstag. In einer Stunde startet das Bürgerfest. Zahlreiche Akteure aus Kunst, Kultur, Bildung und Wissenschaft sind dabei und geben Einblicke in die Landesgeschichte. Ministerpräsident Daniel Günther sagte vorab, das Land präsentiere sich in seiner gesamten Vielfalt. Es blicke auf das Erreichte und zugleich auf die Zukunft.

