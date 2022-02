Liveblog: Orkan "Zeynep" sorgt für knapp 3.000 Einsätze in SH

Orkantief "Zeynep" fegte bis zum Sonnabendmorgen mit extremen Orkanböen über den Norden. An den Küsten gab es eine Sturmflut. Auch das Binnenland war betroffen. Nun laufen die Aufräumarbeiten. Wir halten Sie hier über die Lage in Schleswig-Holstein auf dem Laufenden.

Lage entspannt sich - Fehmarnsundbrücke wieder frei

Die Polizei hat die Fehmarnsundbrücke wieder komplett freigegeben. Dort hatte der Orkan am frühen Morgen zwei Lkw umgekippt. Damit ist der wohl aufwendigste Sturmeinsatz beendet. Insgesamt erhöhte sich die Zahl der Einsätze am Samstagnachmittag nach Angaben der Leitstellen auf 2.965. Schwer verletzt wurde demnach bislang niemand. Hier der Blick auf einige von tausenden Einsatzorten im Land:

Wälder bleiben tabu, nächste Sturmböen kommen

Alexander König, Meteorologe im ARD-Wetterkompetenzzentrum, ordnet die Sturmnacht und ihre Folgen ein. "Zeynep" ist inzwischen Richtung Baltikum weitergezogen. König rechnet für die nächsten Tage aber weiterhin mit Sturmböen im Norden.

VIDEO: Meteorologe: Wälder sollten weiterhin gemieden werden (1 Min)

"Ein paar Zentimeter machen existenziell viel aus"

Auf Hallig Nordstrandischmoor hatte Bewohnerin Ruth Hartwig-Kruse mit einer Sturmflut von maximal 3 Metern über normal gerechnet - dann wurden es 3,20 Meter...

VIDEO: Mitten im Sturm auf Hallig Nordstrandischmoor (4 Min)

Regionalzüge ja - Fähren eher nicht

Im Regionalnetz der Deutschen Bahn sind immer mehr Züge wieder unterwegs. Auch AKN und Nordbahn melden, dass erste Strecken wieder befahrbar sind. Sylt ist wieder mit Autozügen erreichbar. Die Fähren im Land bleiben heute hingegen weitestgehend in den Häfen. Der Überblick am Nachmittag:

Wassermassen im Binnenland

Es braucht nicht unbedingt eine Sturmflut für viel Wasser. In Helmstorf im Kreis Plön waren die Einsatzkräfte heute unter anderem mit diesem Grundstück beschäftigt.

Überblick für SH aus der Sondersendung von NDR Info Extra

VIDEO: Fehmarnsund-Brücke: Zwei Lkw vom Sturm umgerissen (4 Min)

Landesbetrieb: Küste hat Orkan offenbar gut überstanden

Während der Orkan die Mole in Büsum am Morgen noch ordentlich durchgepeitscht hat, hat sich die Lage an der Westküste insgesamt und an der Elbe entspannt. Experten überprüfen bereits die Deiche und Schutzbauwerke auf Schäden. Laut Landesbetrieb Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz soll die Küste die Orkannacht gut überstanden haben. Unklar ist aber noch, wie viel Sand die tosenden Wellen auf den Inseln weggespült haben.

Zahl der Einsätze steigt - Pfahlbauten beschädigt

Die Leitstellen im Land melden inzwischen 2.831 Einsätze - hauptsächlich geht es um heruntergefallene Äste und umgestürzte Bäume. Schwer verletzt wurde bislang nach Angaben der Leitstellen niemand. In St. Peter-Ording hat der Orkan die berühmten Pfahlbauten am Strand beschädigt. Auf der Fehmarnsundbrücke wird nach wie vor ein Lkw geborgen - Autofahrer kommen aber einspurig an der Unfallstelle vorbei.

Das Sturmtief tobte sich in der Nacht aus - ein Überblick

Das Sturmtief zog in der Nacht mit heftigen Orkanböen über den Norden. Die Feuerwehren rücken zu vielen Einsätzen aus. Viele Einsätze beschäftigen die Helfer auch noch am Tag nach dem Sturm - nun wird aufgeräumt.

VIDEO: So stürmisch war die Nacht mit Orkan "Zeynep" (1 Min)

Sylt im Kampf gegen die Naturgewalten

Das Orkantief verschonte auch nicht die Nordseeinsel Sylt. Heute Vormittag wurde deutlich sichtbar, dass die Wellen jede Menge Sand und zum Teil auch Dünen ins Meer gespült haben.

VIDEO: Nach Orkantief: Viel Sand am Sylter Strand weggespült (1 Min)

A7 nach Pkw-Unfall wieder freigegeben

Mehrere Autos sind heute Morgen auf der Autobahn 7 (Hamburg - Flensburg) bei Hasloh (Kreis Pinneberg) verunglückt. Ein Wagen überschlug sich, ein Mensch kam verletzt ins Krankenhaus, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Der Unfall ereignete sich zwischen der Hamburger Landesgrenze und dem Rastplatz Holmmoor. Die Fahrbahn sei zum Unfallzeitpunkt rutschig gewesen. Die Strecke ist wieder freigegeben, der Verkehr staut sich.

Niedrigwasser an Flensburger Förde

Im Laufe des Vormittags schwächte sich der Sturm deutlich ab. Der Wind aus nord-westlicher Richtung hatte aber nicht nur für Hochwasser an der Nordsee gesorgt, sondern auch für Niedrigwasser an der Ostsee. So wurde heute Vormittag das Wasser aus der Flensburger Förde in die offene See gedrückt - so wie im Hafen von Langballigau im Kreis Schleswig-Flensburg. Dort lagen einige Schiffe auf Grund.

Bislang mehr als 2.300 Einsätze für Retter in SH

Die Einsatzkräfte im Land sind weiterhin unterwegs. Bei mehreren Unfällen wurde allerdings niemand verletzt. Landesweit stürzten in der Nacht Bäume und Äste auf Straßen, Dachteile lösten sich, Zäune fielen um. Viele Menschen hätten mit dem Tageslicht Bäume auf Autos, Häusern und Garagen entdeckt, hieß es. Die Polizeileitstellen sowie die Rettungs- und Feuerwehrleitstellen meldeten bis heute Vormittag mehr als 2.300 Einsätze.

Leichte Entspannung im regionalen Bahnverkehr

Im Regionalverkehr gibt es nach Angaben der Deutschen Bahn auf einigen Linien wieder erste Fahrten in Schleswig-Holstein. Wo die Züge wieder fahren, müsse aber weiter mit Verspätungen und Zugausfällen gerechnet werden.

Folgenden Linien fahren laut Bahn wieder:

RE 6 (Westerland(Sylt) - Hamburg-Altona): Die Züge verkehren mit Verspätungen im Abschnitt Westerland (Sylt). Weitere Zugausfälle möglich.

RE 72 (Flensburg - Kiel Hbf): Die Züge verkehren mit Verspätungen. Weitere Zugausfälle sind möglich.

RB 85 (Puttgarden - Lübeck Hbf): Die Züge verkehren aktuell im Abschnitt zwischen Lübeck Hbf und Oldenburg (Holst.). Zwischen Oldenburg (Holst.) und Puttgarden ist die Strecke noch nicht befahrbar.

Aktuell Linien und Teil-Abschnitte auf denen laut Bahn Erkundungsfahrten ohne Personenbeförderung stattfinden:

RB 62 (Heide(Holst) - Itzehoe)

RB 64 (Bad St. Peter-Ording - Husum)

RE 7/RE 70 (Flensburg/Kiel Hbf - Hamburg Hbf)

RB 73 (Eckernförde - Kiel Hbf)

RE 74 (Husum - Kiel Hbf)

RB 75 (Rendsburg - Kiel Hbf)

RB 76 (Kiel Hbf - Kiel Oppendorf)

RE 8 (Lübeck Hbf - Hamburg Hbf)

RE 80 (Lübeck Hbf - Ahrensburg - Hamburg Hbf)

RB 81 (Bad Oldesloe - Hamburg Hbf)

RE 83 (Kiel Hbf - Lübeck Hbf - Lüneburg)

RB 84 (Kiel Hbf - Lübeck Hbf)

RB 86 (Lübeck-Travemünde Strand - Lübeck Hbf)

Und plötzlich fliegt der Wetterhahn in Brunsbüttel

In Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) stürzte der Wetterhahn der Pauluskirche ab. Jetzt liegt er erst einmal im Gemeindehaus. An der anderen Kirche der Gemeinde riss der Sturm rund 40 Ziegel aus dem Dach. Laut Pastor Peter Marten sind die Dachdecker bereits im Einsatz, um die Schäden notdürftig zu beheben.

Nach einer langen Nacht - Endlich Zeit zum Ausruhen

Fehmarnsundbrücke: Erster Lkw geborgen

Auf der Fehmarnsundbrücke laufen die Bergungsarbeiten. Einen Lkw konnten die Einsatzkräfte inzwischen aufrichten. Beim zweiten Lastwagen wird es noch etwas dauern, deshalb bleibt die Brücke weiter gesperrt. Auf der Brücke waren am frühen Morgen gegen drei Uhr zwei Lkw vom Orkan umgeweht worden.

VIDEO: Bergungsarbeiten auf der Fehmarnsundbrücke (1 Min)

A21 bei Bad Oldesloe noch bis zum Abend gesperrt

Zwischen Bad Oldesloe-Nord und Leezen finden derzeit Bergungsarbeiten statt, weil zahlreiche Bäume auf der Fahrbahn liegen. Dieser Abschnitt ist laut Polizei voraussichtlich noch bis heute Abend gesperrt. Eine Umleitung ist eingerichtet.

Deutsche Bahn: Helfer erkunden Strecken und reparieren Schäden

Es verkehren weiterhin seit gestern Nachmittag keine Fernzüge mehr nördlich von Dortmund, Hannover und Berlin. Hunderte Einsatzkräfte der Deutschen Bahn sind derzeit im Dauereinsatz, um Strecken zu erkunden und Reparaturen durchzuführen, teilte ein Pressesprecher mit. Voraussichtlich von 9 Uhr an will die Bahn den Schienenverkehr wieder aufnehmen. Das gilt auch für den Regionalverkehr in Schleswig-Holstein, der ebenfalls noch eingestellt ist.

Über die aktuellen Ausfälle informiert die Bahn auch auf ihrem Twitteraccount. Außerdem wurde eine kostenlose Sonderhotline für Reisende eingerichtet. Die Nummer lautet (08000) 99 66 33.

"Es hat einmal laut geknallt"

Rund um Brunsbüttel haben die Feuerwehren einiges zu tun - vor allem umgestürzte Bäume zu beseitigen. Auch am Haus von Gianfranco Buccoliero hinterließ der Orkan Schäden. "Es gaben einen lauten Knall. Ich bin wach geworden und raus in den Garten gegangen. Dann sah ich, dass das halbe Dach abgedeckt wurde", erzählt er. Verletzt wurde aber niemand.

VIDEO: Helfer beseitigen Sturmschäden im Kreis Dithmarschen (1 Min)

Umgekippte Lkw blockieren Fehmarnsundbrücke

Auf der Fehmarnsundbrücke blockieren weiterhin zwei umgekippte Lastwagen die Straße und das Bahngleis auf der Brücke. Die Bergungsarbeiten gestalten sich schwierig, weil der Wind derzeit noch zu stark ist. Es wird wohl noch Stunden dauern, bis die Lastwagen geborgen werden können. Es hat sich ein langer Stau gebildet.

VIDEO: Fehmarnsundbrücke ist voll gesperrt (1 Min)

Brötchen, Süßigkeiten und Obst für Wahlstedter Einsatzkräfte

Nach fast zwölf Stunden beendet die Feuerwehr Wahlstedt (Kreis Segeberg) ihre Orkan-Bereitschaft. Zwölf Mal mussten sie insgesamt ausrücken. Die Wahlstedter haben die Feuerwehrleute spontan mit Verpflegung unterstützt. "Brötchen und Süßigkeiten sind schneller verschwunden als das Obst", sagt der stellvertretende Wehrführer Christian John.

Der Wind lässt nach

In weiten Teilen des Landes ist es ruhiger geworden: Der Wind lässt nach, die Warnung vor Orkanböen ist aufgehoben. Die Wetterstationen melden derzeit nur noch Spitzenwerte von 106 km/h auf Fehmarn. In den vergangenen Stunden sind noch etliche Einsätze für Feuerwehren und Rettungskräfte hinzugekommen. Insgesamt mussten sie nach Angaben der Leitstellen im Land etwa 1.700 Mal ausrücken.

Halliglüüd bekommen nasse Füße

Auf Hallig Nordstrandischmoor (Kreis Nordfriesland) ist die Nordsee deutlich höher gestiegen als erwartet. Bürgermeisterin Ruth Hartwig-Kruse schildert bei Tagesschau24, wie sie und ihre Familie die Nacht erlebt haben.

VIDEO: Hallig-Bürgermeisterin beschreibt Sturm-Nacht (7 Min)

Schwentine tritt über die Ufer

Nicht nur der Wind sorgt für Probleme, sondern auch der Regen: In Rastorf im Kreis Plön ist die Schwentine über die Ufer getreten. Seit 21 Uhr ist die Feuerwehr dabei, das Wasser abzupumpen. Sie nutzen auch eine Hochleistungspumpe vom THW, die 1.000 Liter pro Minute ansaugt.

Windfeld zieht an die Ostseeküste

Aktuell tobt sich der Sturm vor allem an der Ostseeküste aus. Die Wetterstation in Noer-Lindhöft bei Eckernförde an der Ostsee hat eine Windböe mit 141 Kilometern pro Stunde gemessen. Auf Fehmarn waren es sogar 144 km/h.

Nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein sind auf der Fehmarnsundbrücke mittlerweile zwei Lastwagen umgekippt. Laut Leitstelle blockiert ein Lkw die Straße und das Bahngleis auf der Brücke.

Helgoland: Feuerwehr hilft Seenotrettern

Der Seenotrettungskreuzer "Hans Hackmack" hatte wegen des Orkans sehr stark mit den Wellen zu Kämpfen. Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Helgoland haben geholfen, das Schiff mit zusätzlichen Tauen zu sichern. Er hatte vorher schon den Liegeplatz gewechselt. Die Hochseeinsel ist bislang ohne besondere Einsätze durch den Sturm gekommen. Mittlerweile lässt der Orkan dort auch etwas nach.

VIDEO: Feuerwehrleute helfen Seenotrettern (1 Min)

154 km/h - Windböen werden kräftiger

Die Wetterstation auf der Halbinsel Nordstrand bei Husum (Kreis Nordfriesland) hat eine Windböe mit einer Geschwindigkeit von 154 Kilometern pro Stunde gemessen. Das ist bislang der höchste Wert im Land. Auch viele andere Orte im Norden des Landes melden aktuell Windböen mit mehr als 120 Stundenkilometern - unter anderem Hallig Hooge, List auf Sylt und Glücksburg.

Nächste Sturmflut an der Nordsee

Der Fährhafen von Dagebüll (Kreis Nordfriesland) ist überflutet. Bis 3.48 Uhr wird der Pegel dort weiter steigen. Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) erwartet, dass das Hochwasser 2 bis 2,5 Meter höher ausfällt als das mittlere Hochwasser.

VIDEO: Anleger in Dagebüll unter Wasser (1 Min)

Auf den Halligen ist das Wasser höher gestiegen als erwartet. "Es kam von allen Seiten", sagt Ruth Hartwig-Kruse, Bürgermeisterin von Nordstrandischmoor. Bei ihr stand das Wasser zum Teil im Erdgeschoss des Wohnhauses.

Schwierige Einsätze im Herzogtum Lauenburg

In Schwarzenbek im Kreis Herzogtum Lauenburg haben sich Dachteile von einem Hochhaus in der Stettiner Straße gelöst. Die Leitstelle fordert die Anwohner aktuell per Warnmeldung auf, das Gebiet rund 100 Meter rund um die Einsatzstelle zu meiden.

In Alt Mölln (ebenfalls Kreis Herzogtum Lauenburg) musste die Feuerwehr zu einer brennenden Reiterhalle ausrücken. Menschen oder Tiere wurden nach Angaben von Wehrführer Sven Schulze nicht verletzt. Der Sturm fachte das Feuer immer wieder an und erschwerte die Löscharbeiten. Jetzt laufen letzte Kontrollen am Brandort. Drei Wehren aus der Umgebung waren im Einsatz.

Mehr als 1.200 Einsätze in SH

Die Leitstellen im Land haben seit dem Nachmittag mehr als 1.200 Unwetter-Einsätze gezählt. Wie in Rendsburg (siehe Foto) kippten vielerorts Bäume um. Schwer verletzt wurde nach Angaben der Leitstellen zum Glück niemand.

Rader Hochbrücke wieder frei

Die Rader Hochbrücke im Zuge der Autobahn 7 ist zumindest für Autos wieder freigegeben. Nach Angaben der Polizei war dort nach Mitternacht ein Pkw-Anhänger umgekippt und die Brücke deshalb zeitweise gesperrt. Die A21, die B404, die B431 und einige weitere Straßen im Land sind aktuell wegen umgestürzter Bäume oder Aufräumarbeiten dicht.

Mehrere Dörfer ohne Strom

In mehreren Gemeinden im Kreis Pinneberg ist der Strom ausgefallen: Nach Angaben der Leitstelle sind Klein Offenseth-Sparrieshoop, Bokholt-Hanredder, Groß Offenseth-Aspern und Bullenkuhlen betroffen. Der Netzbetreiber sucht nach dem Schaden, kann aber laut Leitstelle noch nicht sagen, wie lange es dauert.

Gladebrügge: Sturm beschädigt Biogasanlage

Die Feuerwehren im Kreis Segeberg hatten nach Angaben ihres Kreisverbandes bisher etwa 100 Einsätze. In Gladebrügge hielt die Abdeckung einer Biogasanlage dem Wind nicht stand. Die örtliche Feuerwehr sperrte den Bereich zunächst weiträumig ab und forderte den ABC-Zug an. Die Fachleute überprüften, ob aus dem beschädigten Fermenter Gefahrstoffe austreten. Eine Person kam ins Krankenhaus. Mittlerweile hat die Feuerwehr die Warnmeldung für die umliegenden Bewohner aufgehoben.

Auch in Norderstedt gab es einen größeren Feuerwehreinsatz: Am Bahnhof Meeschensee entgleiste aufgrund des Unwetters ein Triebwagen der AKN. Verletzt wurde nach Angaben der Feuerwehr niemand.

Kieler Höhenretter im Einsatz

Im Brauereiviertel in Kiel hat eine Böe ein Dach abgedeckt. Die Höhenrettung der Kieler Feuerwehr musste ausrücken, um das Dach zu sichern. Verletzt wurde niemand. Auch in der Feldstraße war die Höhenrettung nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein im Einsatz.

Rader Hochbrücke komplett gesperrt

Die Rader Hochbrücke über den Nord-Ostsee-Kanal bei Rendsburg ist laut Lagezentrum für alle Fahrzeuge gesperrt. Auch mehrere Fähren in der Region haben wegen des Sturms den Betrieb eingestellt. Autofahrer müssen also über den Rendsburger Kanaltunnel ausweichen.

Jetzt live: Sondersendung bei Tagesschau24

In der Sondersendung von Tagesschau24 berichten wir unter anderem live aus Büsum, Dagebüll, Heiligenhafen und von Hallig Nordstrandischmoor.

Dagebüll: Bisher keine Einsätze für die Feuerwehr

An der nordfriesischen Küsten erreichen die Böen mittlerweile mehr als 130 Kilometer pro Stunde. NDR Reporterin Simone Mischke berichtet aus der Gemeinde Dagebüll. Dort hatte die Feuerwehr bislang keine Einsätze.

VIDEO: Dagebüll: Aktuelle Lage um Mitternacht (1 Min)

Sandsteine fliegen über Helgoland

"Die Böen sind auf Helgoland jetzt ziemlich intensiv", berichtet NDR Reporter Paul Wessels. Der Sturm fegte am Abend mit bis zu 113 Kilometern pro Stunde über die Felseninsel in der Nordsee. Dabei lösen sich auch immer wieder kleine Steinchen von den Klippen und fliegen im Ort auf die Dächer und Scheiben.

A21 und einige Bundesstraßen gesperrt

Die A21 Kiel in Richtung Bargteheide ist zwischen Leezen und Bad Oldesloe-Nord gesperrt, weil einige Bäume umgestürzt sind. Die B208 musste die Polizei in Richtung Bad Oldesloe zwischen Berkenthin und Sierksrade wegen Überflutung sperren. Baumfällarbeiten gibt es derzeit auf der B404 Kiel - Bargteheide - dort sind zwischen Boksee und Kirchbarkau beide Richtungen dicht. Das gilt auch für die B431 zwischen Elmshorn und Klein Nordende.

Feuerwehr Kiel hat am Abend gut zu tun

Überwiegend mussten umgestürzte Bäume von Straßen entfernt sowie lose Fassadenteile an Gebäuden gesichert werden. Bis Mitternacht rückte die Kieler Feuerwehr nach eigenen Angaben bislang zu insgesamt 44 wetterbedingten Einsätzen aus.

VIDEO: Kiel: Umgekippte Bäume, abgeknickte Äste (1 Min)

Nord-Ostsee-Kanal ist befahrbar

In der Vergangenheit wurde der Nord-Ostsee Kanal (NOK) bei Orkantiefs und steigendem Wasserstand schon mal gesperrt, damit Schiffe nicht in Not geraten. Derzeit stellt das Sturmtief allerdings kein Problem dar. Die Schleuse Kiel-Holstenau wurde allerdings bei Niedrigwasser für eine Stunde gesperrt, damit aus dem Kanal Wasser in die Ostsee ablaufen konnte.

Es stürmt ordentlich - B77 bis Sonnabend gesperrt

Auf der Bundesstraße 77 bei Hohenlockstedt im Kreis Steinburg stürzten am späten Abend zwei Bäume im Abstand von rund 50 Metern um. Ein Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr in einen umgestürzten Baum. Der Mann wurde leicht verletzt. Ein weiterer Autofahrer blieb unverletzt, als sein Pkw von einem umstürzenden Baum getroffen wurde. Wegen der Gefahr weiterer umstürzender Bäume soll die Bundesstraße noch bis Samstagmorgen voll gesperrt bleiben.

VIDEO: Umstürzende Bäume blockieren B77 - Zwei Unfälle (1 Min)

So sieht es aktuell in Dagebüll an der Westküste aus

Wetter-Experten rechnen wegen "Zeynep" an der Westküste mit Hochwasser. Reporter Jochen Dominicus ist vor Ort am Fähranleger Dagebüll.

VIDEO: Die erste Station von Sturmtief "Zeynep" (4 Min)

Umstürzende Bäume beschädigen Häuser

Die Zahl der sturmbedingten Rettungseinsätze der Feuerwehr nimmt zu. Bis 22 Uhr meldeten die Leitstellen im Land mehr als 580 Einsätze. In Wesseln bei Heide stürzte ein Baum auf Einfamilienhaus, eine Hauswand ist laut Polizei zusammengebrochen. Es gab keine Verletzten. Ein Statiker prüft nun, ob das Haus noch bewohnbar ist.

Weiter große Windstärken erwartet

Die Messstation in Büsum meldet am Abend immer höhere Windgeschwindigkeiten. Um 20 Uhr wurde ein Wert von 124 Kilometer pro Stunde gemessen, eine Stunde später waren es in der Spitze bereits 143 km/h, wie ARD-Wetterexperte und Meteorologe Karsten Schwanke erklärte.

Bislang knapp 300 Einsätze für Retter in SH

Die Einsatzkräfte im Land sind weiterhin unterwegs - vor allem wegen umgestürzter Bäume. in Hollenbek (Kreis Herzogtum Lauenburg) stürzte ein Stamm auf ein fahrendes Auto. Es gab keine Verletzten, meldete die Leitstelle Süd. Von den anderen Leitstellen hieß es, dass die Einsätze mehr geworden sind. Die Rettungsleitstelle West twitterte: "Zurzeit nehmen 17 Disponenten die Notrufe an. Seit 1 Stunde zieht die Lage an, ca. 1 Anruf alle zwei Minuten."

AKN stellt Betrieb ab sofort ein

Die AKN Eisenbahn GmbH teilte soeben mit, dass aufgrund der aktuellen Witterungslage der Betrieb auf den Linien A1, A2 und A3 mit sofortiger Wirkung eingestellt wird. "Über den Zeitpunkt der Betriebsaufnahme am Samstag informieren wir zum gegebenen Zeitpunkt", sagte Pressesprecher Jonas Dienst. Die Linien der AKN sind:



Neumünster – Hamburg-Hbf. (A1)

Ulzburg Süd – Norderstedt-Mitte (A2)

Elmshorn – Ulzburg-Süd (A3).

"AIDAcosma" wettert Sturm auf Ostsee ab

Die "AIDAcosma" soll am 26. Februar das erste Mal mit Gästen an Bord von Hamburg aus in See stechen. Gestern steuerte das neue Schiff Kiel an, weil es Hamburg nicht anlaufen konnte wegen des Sturmes. Aus Sicherheitsgründen musste das Kreuzfahrtschiff das Pier heute Abend aber wieder verlassen. Es wird laut Reederei weiter draußen auf der Ostsee bleiben, bis sich die Wetterbedingungen wieder verbessern.

124 km/h in Büsum gemessen

Die Windstärke nimmt im Laufe des Abends und in der Nacht immer weiter zu. ARD-Wetterexperte und Meteorologe Karsten Schwanke spricht in der Sendung ARD extra von Windgeschwindigkeiten von bis zu 160 km/h, die es heute in der Nacht geben kann. Um 20 Uhr meldete die Messstation in Büsum bereits einen Wert von 124 Kilometer pro Stunde.

Wind in Dagebüll dreht auf, Regen in Heiligenhafen

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) meldete für 17 Uhr auf Helgoland und Sylt Böen der Stärke 9 (75 - 88 km/h). Ab Windstärke 9 sprechen Meteorologen von Sturm. Es drohen Dachziegel von den Häusern zu fliegen, Gartenmöbel werden umgeworfen. Auf See entstehen hohe Wellen mit verwehter Gischt. Das "Rollen" des Meeres beginnt.

VIDEO: So sieht es aktuell in Dagebüll und Heiligenhafen aus (2 Min)

ARD extra: Sturmtief "Zeynep"

Im NDR Fernsehen läuft von 20.15 bis 20.30 Uhr ein ARD extra zum Orkan - mit Liveschalten zu unseren Reportern an den Küsten.

Wetterexperte: Westküste erneut besonders stark betroffen

Laut NDR Wetterexperte Sebastian Wache steigern sich die Windstärken vor allem am Abend. Dann müsse man auch im Binnenland und an der Ostküste mit Windstärken zwischen 10 und 11 rechnen. "Das stärkste Sturmfeld erwarten wir zwischen 21 und 2 Uhr. In diesem Zeitraum kann es landesweit zu schweren Orkanböen mit bis zu 150 Kilometern pro Stunde kommen." Welche Gebiete abseits der Westküste von diesem Sturmfeld besonders stark betroffen sein werden, lässt sich jedoch noch nicht sagen, so der Meteorologe.

Vorläufer von "Zeynep" treffen auf Westküste

NDR Schleswig-Holstein Wetterexperte Meeno Schrader berichtet, dass erste Ausläufer des Orkantiefs an der Westküste angekommen sind. In Elpersbüttel (Kreis Dithmarschen) wurden heute bereits Windgeschwindigkeiten von bis zu 110 km/h gemessen. Der Meteorologe blickt in seinen Wetterbericht auf den Abend und die kommende Nacht.

VIDEO: Meeno Schrader: So wird das Wetter in Schleswig-Holstein (3 Min)

Krisenstab für die Westküste

An der Westküste sind heute deutlich mehr Einsatzkräfte als sonst in Alarmbereitschaft. So hat der Landesbetrieb Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz (LKN) in Husum einen Krisenstab eingerichtet. Die Experten sind in ständigem Kontakt mit den Außenstellen direkt an der Deichlinie und auch auf den Inseln und Halligen. So sei man gut aufgestellt und könne bei Bedarf auf besondere Schadenslagen reagieren, sagte ein Sprecher.

Erste Einsatzkräfte im Land unterwegs

Umgekippte Bäume, abgeknickte Äste und umgestürzte Bauzäune - das Orkantief löste laut Rettungsleitstellen erste Einsätze aus - bislang etwa 140 landesweit. Größere Schäden blieben aus, es gab keine Verletzen.

Reporter Jochen Dominicus berichtet aus Dagebüll

Unser Reporter ist am Fähranleger von Dagebüll - laut Wetterexperten sollen in der Nacht Sturmböen mit bis zu 140 Kilometern pro Stunde möglich sein im Hafen Dagebüll. Der Fährverkehr auf die Halligen und Insel Amrum ist eingestellt. Die letzte Fähre lief um 16.30 Uhr nach Föhr aus.

VIDEO: Dagebüll: "Die Fluttore sind geschlossen" (2 Min)

Es wird so langsam stürmisch

Sturmflutwarnung für die Nordseeküste

DWD: Es besteht Lebensgefahr durch Sturmschäden

Wetterdienste und Rettungskräfte empfehlen, heute Abend und in der Nacht möglichst drinnen zu bleiben. Die Orkanböen könnten Windgeschwindigkeiten von 140 Kilometern pro Stunde und mehr erreichen. Es bestehe Lebensgefahr durch Sturmschäden wie umstürzende Bäume und herabstürzende Gegenstände, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit.

So verhalten Sie sich während des Unwetters richtig

Die rund 1.350 Freiwilligen und vier Berufsfeuerwehren in Schleswig-Holstein sind nach Angaben des Landesfeuerwehrverbandes in Alarmbereitschaft.

Bahn stellt Regionalverkehr in Schleswig-Holstein ein

Auch Richtung Nord- und Ostseeküste geht so gut wie nichts. Die Bahn teilte mit, dass der Regionalverkehr eingestellt ist. "Die letzten Züge von Westerland sind gefahren, die letzten Sylt-Shuttle sind gefahren - und somit gibt es jetzt keine Möglichkeit mehr", sagte Sabine Brunkhorst von der Deutschen Bahn.

Keine Fahrten mehr bei der Nordbahn

Die Nordbahn hat ihren kompletten Zugverkehr nach eigenen Angaben bereits seit 15 Uhr eingestellt. Ein Ersatzverkehr mit Bussen sei im Aufbau - dieser soll morgen ab 6 Uhr starten. Weitere Informationen zum Ersatzverkehr gibt es auf der Webseite der Nordbahn.

Fernverkehr in Richtung Norden eingestellt

Wegen des Sturms dauern die Ausfälle im Fernverkehr der Deutschen Bahn im Norden an. Der Zugverkehr sei voraussichtlich bis Sonnabend "bundesweit beeinträchtigt", schrieb die Bahn auf ihrer Internetseite. Es verkehren seit dem Nachmittag keine Fernzüge mehr nördlich von Dortmund, Hannover und Berlin. Über die aktuellen Ausfälle informiert die Bahn auch auf ihrem Twitteraccount. Außerdem wurde eine kostenlose Sonderhotline für Reisende eingerichtet. Die Nummer lautet (08000) 99 66 33.

Sylt nicht mit Autozug erreichbar

Der Sylt-Shuttle und der blaue Autozug des RDC haben den Verkehr zum Nachmittag eingestellt. Der nächste Sylt Shuttle soll voraussichtlich morgen früh wieder fahren: Um 6.35 Uhr ab Niebüll sowie um 7 Uhr ab Sylt in Richtung Festland. Auch die nächsten Autozüge des RDC sollen erst wieder morgen fahren.

Lübecker machen ihre Boote fest

VIDEO: Bootseigner Robert Hecht über den aufziehenden Orkan "Zeynep" (1 Min)

Ministerium rät wegen Sturms von Waldspaziergängen ab

Das Umweltministerium in Kiel warnt weiter vor dem Betreten von Wäldern gewarnt. Autofahrer sollten ebenfalls Waldgebiete nach Möglichkeit meiden und sichere Umwege wählen, heißt es in einer Mitteilung vom Donnerstag. Auch nach Abflauen des Sturmes zu Beginn der kommenden Woche sei Vorsicht geboten, da dann noch vom Sturm gebrochene Äste aus den Baumkronen herabfallen könnten. Zudem könnten Bäume auch bei ruhigem Wetter in den nächsten Tagen aufgrund des aufgeweichten Bodens und angebrochener Stämme unvermittelt umstürzen.

Guten Tag!

Der nächste Orkan binnen zwei Tagen ist auf dem Weg nach Schleswig-Holstein. "Zeynep" wird laut Meteorologen noch heftiger werden als "Ylenia". An der Nordseeküste werden in der Nacht die höchsten Windgeschwindigkeiten bis 160 Kilometern pro Stunde erwartet.