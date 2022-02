Liveblog: Orkan "Zeynep" fegt über SH - 143 km/ in Büsum gemessen

Orkantief "Zeynep" soll nach Berechnungen der Meteorologen in der Nacht zum Sonnabend mit extremen Orkanböen über den Norden fegen. An den Küsten wird eine Sturmflut erwartet. Auch das Binnenland ist betroffen. Wir halten Sie hier über die Lage in Schleswig-Holstein auf dem Laufenden.

Weiter große Windstärken erwartet

Die Messstation in Büsum meldet am Abend immer höhere Windgeschwindigkeiten. Um 20 Uhr wurde ein Wert von 124 Kilometer pro Stunde gemessen, eine Stunde später waren es in der Spitze bereits 143 km/h, wie ARD-Wetterexperte und Meteorologe Karsten Schwanke erklärte.

Bislang knapp 300 Einsätze für Retter in SH

Die Einsatzkräfte im Land sind weiterhin unterwegs - vor allem wegen umgestürzter Bäume. in Hollenbek (Kreis Herzogtum Lauenburg) stürzte ein Stamm auf ein fahrendes Auto. Es gab keine Verletzten, meldete die Leitstelle Süd. Von den anderen Leitstellen hieß es, dass die Einsätze mehr geworden sind. Die Rettungsleitstelle West twitterte: "Zurzeit nehmen 17 Disponenten die Notrufe an. Seit 1 Stunde zieht die Lage an, ca. 1 Anruf alle zwei Minuten."

AKN stellt Betrieb ab sofort ein

Die AKN Eisenbahn GmbH teilte soeben mit, dass aufgrund der aktuellen Witterungslage der Betrieb auf den Linien A1, A2 und A3 mit sofortiger Wirkung eingestellt wird. "Über den Zeitpunkt der Betriebsaufnahme am Samstag informieren wir zum gegebenen Zeitpunkt", sagte Pressesprecher Jonas Dienst. Die Linien der AKN sind:



Neumünster – Hamburg-Hbf. (A1)

Ulzburg Süd – Norderstedt-Mitte (A2)

Elmshorn – Ulzburg-Süd (A3).

"AIDAcosma" wettert Sturm auf Ostsee ab

Die "AIDAcosma" soll am 26. Februar das erste Mal mit Gästen an Bord von Hamburg aus in See stechen. Gestern steuerte das neue Schiff Kiel an, weil es Hamburg nicht anlaufen konnte wegen des Sturmes. Aus Sicherheitsgründen musste das Kreuzfahrtschiff das Pier heute Abend aber wieder verlassen. Es wird laut Reederei weiter draußen auf der Ostsee bleiben, bis sich die Wetterbedingungen wieder verbessern.

124 km/h in Büsum gemessen

Die Windstärke nimmt im Laufe des Abends und in der Nacht immer weiter zu. ARD-Wetterexperte und Meteorologe Karsten Schwanke spricht in der Sendung ARD extra von Windgeschwindigkeiten von bis zu 160 km/h, die es heute in der Nacht geben kann. Um 20 Uhr meldete die Messstation in Büsum bereits einen Wert von 124 Kilometer pro Stunde.

Wind in Dagebüll dreht auf, Regen in Heiligenhafen

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) meldete für 17 Uhr auf Helgoland und Sylt Böen der Stärke 9 (75 - 88 km/h). Ab Windstärke 9 sprechen Meteorologen von Sturm. Es drohen Dachziegel von den Häusern zu fliegen, Gartenmöbel werden umgeworfen. Auf See entstehen hohe Wellen mit verwehter Gischt. Das "Rollen" des Meeres beginnt.

VIDEO: So sieht es aktuell in Dagebüll und Heiligenhafen aus (2 Min)

ARD extra: Sturmtief "Zeynep"

Im NDR Fernsehen läuft von 20.15 bis 20.30 Uhr ein ARD extra zum Orkan - mit Liveschalten zu unseren Reportern an den Küsten.

Wetterexperte: Westküste erneut besonders stark betroffen

Laut NDR Wetterexperte Sebastian Wache steigern sich die Windstärken vor allem am Abend. Dann müsse man auch im Binnenland und an der Ostküste mit Windstärken zwischen 10 und 11 rechnen. "Das stärkste Sturmfeld erwarten wir zwischen 21 und 2 Uhr. In diesem Zeitraum kann es landesweit zu schweren Orkanböen mit bis zu 150 Kilometern pro Stunde kommen." Welche Gebiete abseits der Westküste von diesem Sturmfeld besonders stark betroffen sein werden, lässt sich jedoch noch nicht sagen, so der Meteorologe.

Vorläufer von "Zeynep" treffen auf Westküste

NDR Schleswig-Holstein Wetterexperte Meeno Schrader berichtet, dass erste Ausläufer des Orkantiefs an der Westküste angekommen sind. In Elpersbüttel (Kreis Dithmarschen) wurden heute bereits Windgeschwindigkeiten von bis zu 110 km/h gemessen. Der Meteorologe blickt in seinen Wetterbericht auf den Abend und die kommende Nacht.

VIDEO: Meeno Schrader: So wird das Wetter in Schleswig-Holstein (3 Min)

Krisenstab für die Westküste

An der Westküste sind heute deutlich mehr Einsatzkräfte als sonst in Alarmbereitschaft. So hat der Landesbetrieb Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz (LKN) in Husum einen Krisenstab eingerichtet. Die Experten sind in ständigem Kontakt mit den Außenstellen direkt an der Deichlinie und auch auf den Inseln und Halligen. So sei man gut aufgestellt und könne bei Bedarf auf besondere Schadenslagen reagieren, sagte ein Sprecher.

Erste Einsatzkräfte im Land unterwegs

Umgekippte Bäume, abgeknickte Äste und umgestürzte Bauzäune - das Orkantief löste laut Rettungsleitstellen erste Einsätze aus - bislang etwa 140 landesweit. Größere Schäden blieben aus, es gab keine Verletzen.

Reporter Jochen Dominicus berichtet aus Dagebüll

Unser Reporter ist am Fähranleger von Dagebüll - laut Wetterexperten sollen in der Nacht Sturmböen mit bis zu 140 Kilometern pro Stunde möglich sein im Hafen Dagebüll. Der Fährverkehr auf die Halligen und Insel Amrum ist eingestellt. Die letzte Fähre lief um 16.30 Uhr nach Föhr aus.

VIDEO: Dagebüll: "Die Fluttore sind geschlossen" (2 Min)

Es wird so langsam stürmisch

Sturmflutwarnung für die Nordseeküste

Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) vor einer schweren Sturmflut an der Nordseeküste: Am Sonnabend werden das Nacht-Hochwasser bzw. das Morgen-Hochwasser an der ostfriesischen Küste 1,5 bis 2 Meter höher und an der nordfriesischen Küste und im Weser- und Elbegebiet 2,5 bis 3 Meter höher eintreten. An der Nordseeküste spricht man von einer Sturmflut, wenn das Hochwasser mindestens 1,5 Meter höher als normal aufläuft. Von einer schweren oder sehr schweren Sturmflut wird erst ab Werten von 2,5 beziehungsweise 3,5 Meter gesprochen.

DWD: Es besteht Lebensgefahr durch Sturmschäden

Wetterdienste und Rettungskräfte empfehlen, heute Abend und in der Nacht möglichst drinnen zu bleiben. Die Orkanböen könnten Windgeschwindigkeiten von 140 Kilometern pro Stunde und mehr erreichen. Es bestehe Lebensgefahr durch Sturmschäden wie umstürzende Bäume und herabstürzende Gegenstände, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit.

So verhalten Sie sich während des Unwetters richtig

Die rund 1.350 Freiwilligen und vier Berufsfeuerwehren in Schleswig-Holstein sind nach Angaben des Landesfeuerwehrverbandes in Alarmbereitschaft.

Bahn stellt Regionalverkehr in Schleswig-Holstein ein

Auch Richtung Nord- und Ostseeküste geht so gut wie nichts. Die Bahn teilte mit, dass der Regionalverkehr eingestellt ist. "Die letzten Züge von Westerland sind gefahren, die letzten Sylt-Shuttle sind gefahren - und somit gibt es jetzt keine Möglichkeit mehr", sagte Sabine Brunkhorst von der Deutschen Bahn.

Keine Fahrten mehr bei der Nordbahn

Die Nordbahn hat ihren kompletten Zugverkehr nach eigenen Angaben bereits seit 15 Uhr eingestellt. Ein Ersatzverkehr mit Bussen sei im Aufbau - dieser soll morgen ab 6 Uhr starten. Weitere Informationen zum Ersatzverkehr gibt es auf der Webseite der Nordbahn.

Fernverkehr in Richtung Norden eingestellt

Wegen des Sturms dauern die Ausfälle im Fernverkehr der Deutschen Bahn im Norden an. Der Zugverkehr sei voraussichtlich bis Sonnabend "bundesweit beeinträchtigt", schrieb die Bahn auf ihrer Internetseite. Es verkehren seit dem Nachmittag keine Fernzüge mehr nördlich von Dortmund, Hannover und Berlin. Über die aktuellen Ausfälle informiert die Bahn auch auf ihrem Twitteraccount. Außerdem wurde eine kostenlose Sonderhotline für Reisende eingerichtet. Die Nummer lautet (08000) 99 66 33.

Sylt nicht mit Autozug erreichbar

Der Sylt-Shuttle und der blaue Autozug des RDC haben den Verkehr zum Nachmittag eingestellt. Der nächste Sylt Shuttle soll voraussichtlich morgen früh wieder fahren: Um 6.35 Uhr ab Niebüll sowie um 7 Uhr ab Sylt in Richtung Festland. Auch die nächsten Autozüge des RDC sollen erst wieder morgen fahren.

Lübecker machen ihre Boote fest

VIDEO: Bootseigner Robert Hecht über den aufziehenden Orkan "Zeynep" (1 Min)

Ministerium rät wegen Sturms von Waldspaziergängen ab

Das Umweltministerium in Kiel warnt weiter vor dem Betreten von Wäldern gewarnt. Autofahrer sollten ebenfalls Waldgebiete nach Möglichkeit meiden und sichere Umwege wählen, heißt es in einer Mitteilung vom Donnerstag. Auch nach Abflauen des Sturmes zu Beginn der kommenden Woche sei Vorsicht geboten, da dann noch vom Sturm gebrochene Äste aus den Baumkronen herabfallen könnten. Zudem könnten Bäume auch bei ruhigem Wetter in den nächsten Tagen aufgrund des aufgeweichten Bodens und angebrochener Stämme unvermittelt umstürzen.

Guten Tag!

Der nächste Orkan binnen zwei Tagen ist auf dem Weg nach Schleswig-Holstein. "Zeynep" wird laut Meteorologen noch heftiger werden als "Ylenia". An der Nordseeküste werden in der Nacht die höchsten Windgeschwindigkeiten bis 160 Kilometern pro Stunde erwartet.