Liveblog: Kiel bereitet Besuch des dänischen Königspaares vor Stand: 22.10.2024 09:07 Uhr Das neue dänische Königspaar ist erstmals in Schleswig-Holstein zu Besuch: Heute stehen Termine in Kiel, bei Schleswig und in Flensburg auf dem Programm. Der Tag im Liveblog.

#Hyggepost: Warum das dänische Königshaus so fasziniert

Rund 70 Prozent der Dänen sind laut einer Umfrage dafür, dass die Monarchie in ihrem Land erhalten bleibt. Das hat viel damit zu tun, dass Margrethe II. als Königin so beliebt war. Sie hat große Fußspuren für ihren Sohn Frederik und dessen Frau Mary hinterlassen. Kolumnistin Simone Mischke hat aufgeschrieben, wie sie die Dänen und ihr Königshaus erlebt.

Keine Fähren vom Anleger in Wellingdorf - Polizei bereitet Besuch vor

Die Schwentine-Fähre vom Stadtteil Wellingdorf ans Kieler Westufer fährt gerade nicht. Wie eine NDR Reporterin berichtet, bereitet die Polizei die Ankunft des Königspaares am Geomar vor. Dort steht ein Container, an dem die Einsatzkräfte ihr Equipment lagern. Der Weg zum Anleger am Geomar ist dadurch versperrt. Laut Polizei läuft die Fähre Wellingdorf bis auf weiteres nicht an. Wer die Fähre nutzen möchte, kann am Anleger Dietrichsdorf bei der Fachhochschule einsteigen. Von dort verkehrt die Fähre laut Polizei vorerst noch.

Nach Berlin-Besuch geht es weiter nach Schleswig-Holstein

In Berlin hatten Frederik X. von Dänemark und seine Frau, Königin Mary, ihre royale Deutschlandpremiere: Von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wurden sie empfangen und von militärischen Ehren begrüßt. Im Anschluss gab es für das Paar eine Sightseeing-Tour durch Berlin. Weiter geht die Reise in Schleswig-Holstein: In Kiel treffen sie Mitglieder der schleswig-holsteinischen Landesregierung. Später geht es ans Geomar und nach Flensburg.

Die besten Orte für Königs-Spotter

Schon wenige Monate nach dem Thronwechsel bei unseren Nachbarn im Norden macht sich das neue Königspaar auf, die dänische Minderheit in Schleswig-Holstein zu besuchen. Dabei gibt es einige Termine hinter verschlossenen Türen, aber auch Orte, an denen sich das Paar in der Öffentlichkeit zeigen wird. Wir haben die besten Spots für ein Foto mit Frederik zusammengestellt.

Günther: "Nicht nur ein Höflichkeitsbesuch"

Dänemark und Deutschland seien durch ihre grenzüberschreitende Zusammenarbeit sowohl beim Handel und grünen Wandel als auch in der Sicherheitspolitik eng verbunden, teilte das Königshaus bei der Ankündigung des Besuches mit. Begleitet werden sie nach Angaben der Staatskanzlei in Kiel vom dänischen Außenminister Lars Løkke Rasmussen. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) zeigte sich vorab erfreut über den königlichen Besuch. "Das zeigt, wie eng unsere Länder verbunden sind und unterstreicht unsere guten Beziehungen und die große Bedeutung der dänischen Minderheit in unserem Land", sagte Günther. "Das ist schon ungewöhnlich, dass der erste Besuch nicht nur ein formaler Höflichkeitsbesuch ist, sondern auch Themen im Mittelpunkt stehen."

So sieht das Programm heute aus

Der Besuch im Norden beginnt in Kiel. Um 11 Uhr wird das Königspaar am Landeshaus von Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) begrüßt. Daneben soll das Königspaar eine Energiekonferenz im Geomar Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung eröffnen. Auch eine Schifffahrt mit der Elektro-Fähre auf der Kieler Förde steht auf dem Programm.

Danach geht es für das Königspaar weiter zum ehemaligen Grenzwall Danewerk bei Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg). Dort wird es unter anderem einen Spatenstich auf dem Baugrundstück und Eintrag ins Gästebuch geben.

Als letzter Ort des Besuchs steht Flensburg auf dem Programm. Dort soll es ein Treffen mit der dänischen Minderheit im Flensborghus geben. Um 17.15 Uhr bricht das Königspaar von dort wieder auf in Richtung Dänemark.

Rückblick: Königinnen und Könige zu Gast im Norden

Für Frederik ist es der erste Besuch als König in Schleswig-Holstein. Vor ihm haben aber schon viele andere Monarchen das Land besucht - und wurden meist herzlich empfangen. Das zeigt auch der Blick in unser Fernseharchiv.

