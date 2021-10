Liveblog: "Gorch Fock" kommt zurück nach Kiel Stand: 04.10.2021 10:55 Uhr Die "Gorch Fock" ist wieder auf der Ostsee unterwegs. Das Segelschulschiff der Marine kehrt heute Nachmittag nach fast sechsjähriger Sanierung in den Heimathafen in Kiel zurück. Wir berichten in unserem Liveblog - mit Videos, Audios, Bildern und Hintergründen.

Erste Testfahrt ging noch schief

Die "Gorch Fock" und ihre Probleme: Nach juristischen Streitereien und einer Explosion der Reparaturkosten sollte Anfang September die erste Probefahrt gelingen. Allerdings: Die erste Ausfahrt aus eigener Kraft nach fast sechs Jahren Sanierung endete vor Wangerooge - mit einem Motorschaden. Die "Gorch Fock" musste in Schlepp genommen werden. Der Grund dafür war, dass das Ventil, welches den Dieselantrieb mit frischem Kühlwasser versorgt, nicht funktioniert hatte. Der kaputte Motor wurde in Wilhelmshaven repariert - bei der zweiten Probefahrt lief dann alles glatt.

NDR-Reporter berichtet live vom Begleitschiff

"Ich habe noch nie so einen großen Presseauflauf gesehen", berichtet NDR-Reporter Christian Wolf vom Minenjagdboot, das die "Gorch Fock" in einigen Metern Entfernung Richtung Kieler Heimathafen begleitet. Das Interesse ist riesig, nicht nur in Schleswig-Holstein, sondern auch aus ganz Deutschland sind Journalisten vor Ort. Die Kieler selbst sind hin-und hergerissen: Einige freuen sich, andere kritisieren die immensen Sanierungskosten.

AUDIO: Umfrage: Freut sich Kiel auf die "Gorch Fock"-Rückkehr? (1 Min) Umfrage: Freut sich Kiel auf die "Gorch Fock"-Rückkehr? (1 Min)

Zeitplan: Wann habe ich Chancen, die "Gorch Fock" zu sehen?

Die Bark ist zur Zeit in der Eckernförder Bucht unterwegs. Der voraussichtliche Zeitplan sieht laut Marine so aus:



11:15 Uhr: Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) geht in der Eckernförde Bucht an Bord der Gorch Fock

12 Uhr: Pressevertreter auf einem Minenjagdboot sollen nun besonders gute Sicht haben.

13 Uhr: "Gorch Fock" soll nun ungefähr auf Höhe Laboe sein

14 Uhr: Ankunft am Marinestützpunkt Kiel-Wik - beim Passieren des Hafens werden von der Scherrmole aus 5 Haubitzen Salutschüsse abgeben

15:30 Uhr: Festmachen der "Gorch Fock" an der Mole - eventuell dreht sie davor noch eine Runde, um vor dem Landtag Präsenz zu zeigen

15:45 Uhr: Pressekonferenz an Bord des Schiffes

Wissen zur "Gorch Fock" (1): Daten und Fakten

Dass die "Gorch Fock" der Marine gehört, wissen wohl die meisten. Aber kennen Sie die genaue Anzahl der Segel?



Schiffstyp: Bark

Stapellauf/Taufe: 1958

Werft: Blohm + Voss, Hamburg

Eigner: Deutsche Marine

Heimathafen: Kiel

Länge (über Bugspriet): 89,32 Meter

Breite: 12 Meter

Höhe: Fock- und der Großmast jeweils 45 Meter, Besanmast: 40 Meter

Tiefgang: 5,5 Meter

Anzahl der Segel: 23

Segelfläche: gut 2.000 Quadratmeter

Höchstgeschwindigkeit: 18,2 Knoten (34 km/h), mit Hilfsmotor (1.690 PS) etwa 13,7 Knoten

Galionsfigur: ein stilisierter Albatros (2003 wurde die ursprüngliche Holzfigur durch eine Figur aus Kunststoff ersetzt)

VIDEO: Zeitzeuge Fred Theel erinnert sich an die Taufe der Gorch Fock ( Min)

Moin!

NDR Schleswig-Holstein begleitet heute den ganzen Tag die Fahrt der "Gorch Fock" auf der Ostsee zu ihrem Heimathafen Kiel. Das Segelschulschiff der Marine wird voraussichtlich gegen 15 Uhr an der Gorch-Fock-Mole im Marinestützpunkt Kiel-Wik (früher: Tirpitzhafen) festmachen. In unserem Liveblog bekommen Sie aktuelle Videos, Bilder, Interviews und Hintergrundwissen zur "Gorch Fock".

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 04.10.2021 | 12:00 Uhr