Stand: 12.11.2019 13:35 Uhr

Litzenzäune: Tödliche Gefahr für Wildtiere

Damhirsche und andere Tiere, die qualvoll in einem Litzenzaun verendet sind - Jasper Müller istJäger im Kattenburger Wald (Kreis Segeberg) und kennt das Problem. Fast täglich ist er in seinem Revier unterwegs, um lasch gespannte Litzenzäune einzusammeln. Denn die Drähte und Bänder der Zäune, die sonst Strom führen, hängen oft lasch herab, weil die Zäune nicht mehr genutzt werden und vergessen wurden. "Hirschartiges Rotwild und Rehwild verfängt sich in diesen Litzen und Zäunen. Das Damwild ist wegen seiner Schaufeln besonders gefährdet. Die Tiere fangen an, an den Litzenzäunen herum zu spielen und wickeln sich daran im Zaun auf", beschreibt Jäger Jasper Müller das Problem.

Wenn Litzenzäune zur Gefahr werden 12.11.2019 19:30 Uhr Litzenzäune werden von Hofbesitzern oft vergessen, wenn sie nicht mehr gebraucht werden. Dann hängen die Drähte und Bänder herab - und werden zur tödlichen Gefahr für Wildtiere.







1 bei 1 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Ziel: Keine Litzenzäune mehr

Drei Hirsche verendeten in diesem Jahr bisher allein im Kreis Segeberg. Da nicht alle Funde gemeldet werden, gehen die Jäger von mindestens doppelt so vielen Todesfällen aus. Müller ist mit seinen Kollegen oft unterwegs und spricht mit Landbesitzern. Oft überzeugen sie diese auch, gemeinsam mit ihnen loszuziehen, um alte Litzenzäune einzusammeln. Werden die Zäune noch gebraucht, hilft es auch, sie einfach wieder stramm zu ziehen. Wenn die Jäger weitere Betriebe und Höfe mit ins Boot kriegen, dann hoffen sie, dass zumindest der Kattenburger Wald in ein paar Jahren frei von Litzenzäunen ist.

Weitere Informationen Wildunfälle: Polizei warnt vor Damwild in Brunftzeit Bis zu 16.000 Verkehrsunfälle mit Wild gibt es in SH jährlich. Derzeit hat das Damwild Brunftzeit. Die Polizei führte deshalb im Kreis Plön eine Verkehrskontrolle durch - und warnt vor der Gefahr. mehr Rothirsch: König der norddeutschen Wälder Rothirsche sind imposant und gehören zu den größten heimischen Wildtieren. Meist meiden sie Menschen, aber zur Brunftzeit im Herbst lassen sie sich gut beobachten. mehr

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 12.11.2019 | 19:30 Uhr