Linienbus in Pinneberg komplett ausgebrannt Stand: 12.04.2023 16:31 Uhr Am frühen Mittwochnachmittag hat ein Bus in der Schauenburger Straße Feuer gefangen. Durch die meterhohen Flammen wurden vier Menschen verletzt.

Der Linienbus ist direkt vor einem Mehrfamilienhaus in Pinneberg ausgebrannt. Das Feuer war so stark und die Flammen so hoch, dass die Fassade des Hauses verrußt, Fenster teilweise geborsten sind. Um kurz nach 13 Uhr ging der Notruf bei der Feuerwehr ein.

"Der Bus fing erst langsam an zu qualmen und kurz darauf gab es eine kleine Explosion", beschreibt ein Augenzeuge das Geschehen. Nach dem Knall habe der Bus dann richtig in Flammen gestanden.

Hausbewohner wurden gerettet

Während die Fahrgäste den Bus rechtzeitig verlassen konnten, hatten die Bewohner nicht so viel Glück, sagt Claus Köster, Gemeindewehrführer der Stadt Pinneberg: "Die Häuser in der Umgebung sind durch die geplatzten Fensterscheiben stark beschädigt."

Wegen der fehlenden Scheiben sei auch eine Menge Rauch in das angrenzende Haus gelangt, mehrere Bewohnerinnen und Bewohner mussten durch die Feuerwehrleute gerettet werden. Drei Hausbewohner haben laut Köster eine Rauchgasvergiftung erlitten. Ein Feuerwehrmann wurde verletzt, als ein Busreifen durch die Hitze platzte.

