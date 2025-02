Stand: 05.02.2025 09:55 Uhr Lindaunisbrücke: Bahn will bis Frühjahr Aufträge vergeben

Für den Neubau der Schleibrücke Lindaunis gibt es noch immer keinen Zeitplan. Deshalb hatten die Gemeinden Boren (Kreis Schleswig-Flensburg) und Rieseby (Kreis Rendsburg-Eckernförde) Anfang der Woche einen offenen Brief an die Bahn veröffentlicht. Von der Bahn heißt es nun, dass die Suche nach Bauunternehmen unter anderem für den Klappmechanismus und die Beleuchtung der Brücke bis zum Frühjahr abgeschlossen sein soll. Dann soll ein Zeitplan für das Bauvorhaben entwickelt werden. Ursprünglich war geplant, die Brücke noch in diesem Jahr fertigzustellen.

