Stand: 23.12.2024 11:00 Uhr Lichterzauber in Oldenburg sammelt 2.000 Euro für Hospizprojekt

In Oldenburg in Holstein (Kreis Ostholstein) fuhren am Sonntagabend 80 festlich geschmückte Trecker durch den Ort, um Spenden für den Förderverein Hospiz Wagrien-Fehmarn e.V. zu sammeln. Beim vierten "Lichterzauber" kamen mehr als 2.000 Euro zusammen. Der Förderverein plant ein Hospiz in Oldenburg, das unheilbar schwerkranken Menschen eine Anlaufstelle bieten soll. Erste Schritte, wie die Beschlüsse zu einem Bebauungsplan, wurden bereits gefasst. Ein Baubeginn steht jedoch noch aus.

