Stand: 14.02.2025 16:26 Uhr Letztes Wochenende der "Eiswelt Scharbeutz"

Am Wochenende endet die "Eiswelt Scharbeutz" (Kreis Ostholstein). Am Sonntag können Besucher ein letztes Mal auf der Eisbahn ihre Runden drehen. Ab 10 Uhr läuft der Betrieb, bevor ein Abschlussprogramm mit Eiskunstlauf, Eishockey, einer Zaubershow und einer Feuershow beginnt. André Rosinski, Geschäftsführer der Tourismus-Agentur Lübecker Bucht, ist mit der Saison zufrieden – besonders mit dem Wetter für das Abschlussfest. Er sagt: "Es herrschen perfekte Winterverhältnisse, und erstmals in diesem Jahr ist Schnee gefallen. Wir erwarten daher noch einmal viele Besucher."

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 16:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 14.02.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Ostholstein