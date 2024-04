Stand: 26.04.2024 09:59 Uhr Letzter Tag für Dithmarschens Landrat Mohrdieck

Nach sechs Jahren ist am Freitag der letzte Arbeitstag von Stefan Mohrdieck als Dithmarscher Landrat. Der parteilose 57-jährige Amtsinhaber hatte bei der Landratswahl im Februar im Kreistag im 2. Wahlgang verloren. Herausforderer Thorben Schütt (CDU) trat als unabhängiger Kandidat an und wurde von CDU und FDP unterstützt. Mohrdieck sagte NDR Schleswig-Holstein, er sei immer noch tief enttäuscht über das Wahlergebnis. Wie es für Mohrdieck nun beruflich weitergehe stehe noch nicht fest, er habe aber bereits mehrere Angebote erhalten. Sein Nachfolger Thorben Schütt wird am 23. Mai in einer Kreistagssitzung ins Amt eingeführt und vereidigt. Am 1.Juni beginnt dann seine Amtszeit als neuer Dithmarscher Landrat.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 26.04.2024 | 08:30 Uhr