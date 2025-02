Stand: 07.02.2025 16:32 Uhr Letzte-Hilfe-Kurse für Angehörige von Sterbenden

Für Angehörige von kranken und sterbenden Menschen gibt es jetzt "Letzte-Hilfe-Kurse", zum Beispiel vom Hospiz-Förder-Verein Itzehoe (Kreis Steinburg) oder dem Hospizverein Dithmarschen. Dieser, so Koordinatorin Marita von Maydell soll vor allem Berührungsängste mit dem Tod oder mit Sterbenden abbauen: "Es geht um Symptome, die in einer Sterbephase entstehen, wie Schmerzen und Übelkeit. Ich bekomme Dinge vermittelt, die mir die Angst nehmen, Sterbende zu begleiten. Es kommt drauf an, sich zurückzunehmen und Ruhe auszustrahlen, um denjenigen nicht zu überfordern." Der vierstündige Kurs wird auch an den Volkshochschulen in Heide, Büsum und Meldorf (alle Kreis Dithmarschen) angeboten.

