"Letzte Generation" in SH: Präventivhaft soll möglich werden Stand: 22.06.2023 21:00 Uhr SHs Innenministerin Sütterlin-Waack will härter gegen die Gruppe "Letzte Generation" vorgehen. Gibt es konkrete Hinweise auf eine unmittelbar bevorstehende Straftat, soll die Polizei mutmaßliche Täter präventiv in Gewahrsam nehmen dürfen.

von Friederike Hoppe

Die Polizei in Schleswig-Holstein soll künftig schneller gegen Aktivisten der "Letzten Generation" vorgehen. Nachdem Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) eine "härtere Gangart" gegen die Aktionen der Gruppe angekündigt hatte, sprach Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) am Donnerstag mit Vertretern aus Politik und Verwaltung vor Ort, darunter die Polizei und der Landrat des Kreises Nordfriesland auf Sylt. "Wir dulden keine Straftaten und werden alle rechtlichen Mittel ausschöpfen, um sie zu ahnden und zu verhindern", so die Innenministerin.

Vorsorglich eingesperrt, um Straftaten zu verhindern

Derzeit gelten Aufenthaltsverbote für einige Mitglieder der "Letzten Generation" auf der Insel. Halten sich die Aktivisten nicht an das Aufenthaltsverbot, soll die Polizei härter durchgreifen. "Dann werden Ordnungsmaßnahmen verhängt, das kann bis zur Ordnungshaft gehen", so Sütterlin-Waack auf Anfrage. Die Ministerin sagte, dass Schleswig-Holstein in Vorbereitungen sei, was das Thema "Präventivgewahrsam" angeht. Das heißt, Mitstreiter der "Letzten Generation" könnten vorsorglich eingesperrt werden, um Straftaten zu verhindern.

Straftaten von Mitgliedern der Gruppe sollen laut der Ministerin künftig schneller bearbeitet und geahndet werden. Seit Anfang der Woche bündelt das Landeskriminalamt demnach die Verfahren. Derzeit werde die Anzahl der Straftaten ermittelt, welche die "Letzte Generation" in Schleswig-Holstein begangen habe, so eine Sprecherin des Landeskriminalamtes.

nur "markige Sprüche"?

Zu den Ankündigungen der Innenministerin sagte die SPD, das seien nur "markige Sprüche". Es sei fraglich, ob die Verlautbarungen konkrete Folgen haben würden, so Niclas Dürbrook, sicherheitspolitischer Sprecher der SPD.

Seit Anfang des Monats sorgen Mitglieder der Gruppe "Letzte Generation" auf der Nordseeinsel Sylt für Unruhe: Sie besprühten ein Privatflugzeug, ein Reetdachhaus sowie eine Hotelbar mit Farbe und beschädigten einen Golfplatz. Einwohner der Insel sind verärgert und verunsichert. "Die Aktionen auf Sylt und in Neustadt in Holstein haben eine neue Qualität erreicht", so die Innenministerin bei ihrem Besuch auf der Insel.

"Proteste da machen, wo wir Unrecht sichtbar machen möchten"

Die "Letzte Generation" zeigte sich angesichts der angekündigten Maßnahmen unbeindruckt. "Wir haben die Reaktion erwartet", sagt Judith Beadle, Klimaaktivistin der "Letzten Generation" aus Berlin. Sie war an den Aktionen auf Sylt beteiligt. "Es ist unverständlich, dass die Politik uns eher einsperrt, als Klimapolitik zu betreiben." Ob sie zurück nach Sylt kommt, lässt Baedle offen. "Wir werden Proteste immer da machen, wo wir Unrecht sichtbar machen möchten, das ist jetzt gerade bei den Reichen auf Sylt gewesen, das kann aber auch woanders sein", sagt sie.

Die Behörden signalisieren, sie seien für diesen Fall vorbereitet. Florian Lorenzen, Landrat des Kreises Nordfriesland, sagte: "Die Zusammenarbeit der Ordnungsbehörden ist nach wie vor sehr gut." Das Innenministerium arbeitet an einem Konzept wie die Polizei landesweit mit Protesten umgehen soll.

