Leoniden aus Kiel - von der Schülerband in die Charts Stand: 29.09.2021 11:45 Uhr Die fünfköpfige Band Leoniden aus Kiel hat es geschafft. Als Schülerband gestartet, landeten sie nun auf Platz 1 der Charts. Dabei entspricht die Band keineswegs der Norm - im Gegenteil.

Seit mehr als zwölf Jahren gibt es die Band Leoniden aus Kiel schon. Die Anfänge liegen bereits in der Schulzeit, 2015 holten sich die vier Kieler Jungs ihren Sänger Jakob Amr dazu, der extra nach Kiel zog. Damals hätten die Jungs es sich nicht träumen lassen, dass sie einmal auf Platz 1 der Charts landen. "Es ist im Endeffekt eine Riesen-Überraschung gewesen. Wir haben es nie wirklich darauf angelegt und das ist eigentlich auch nicht das Spielfeld, auf dem wir uns bewegen", sagt Lennart Eike, Gitarrist der Band, über den Erfolg. Denn ihr Spielfeld ist laut und sie wagen Experimente.

Eine Band gegen die Norm

In ihrem aktuellen Video kommen die Klimaschützerin Carla Reemtsma, Mattea Weihe von der Organisation Sea Watch und die Politikerin Aminata Touré (Grüne), die auch Vize-Präsidentin des schleswig-holsteinischen Landtags ist, mit ihrer Botschaft zu Wort. "Das Video sprengt schon ein bisschen das Format eines klassischen Musikvideos", sagt Eike. Sie wollen damit ihre Fans zum Nachdenken anregen. Gerade weil sie sich bei ihrem Album nicht an alle Regeln gehalten hätten, fühlt sich diese Nummer 1 so gut an, sagen sie. Ersetzen kann der Erfolg aber eines nicht: die Konzerte. Auf Tour durch Deutschland, Österreich und die Schweiz geht es deshalb im kommenden Frühjahr. Und im Dezember wird der Jahresabschluss, wie immer, mit einer Show in Kiel gefeiert.

Weitere Informationen Ein Deichkind auf neuen Wegen: Kinder-Rock aus Malente Im März 2020 stand Sebastian "Porky" Dürre zuletzt auf der Bühne - mit Deichkind. Im Oktober erschien sein erstes Kinder-Album mit neuer Band. mehr

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 29.09.2021 | 19:30 Uhr