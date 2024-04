Stand: 30.04.2024 10:01 Uhr Leichtverletzter bei Feuer in Husum

In der Nacht zum Dienstag hat in Husum (Kreis Nordfriesland) der Schuppen eines Mehrfamilienhaus gebrannt. Der Rauch des Feuers zog in das Wohnhaus, die Bewohner konnten rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden, so die Feuerwehr. Eine Person wurde leicht verletzt. Die beiden freiwilligen Feuerwehren aus Husum und Schobüll brachten den Brand unter Kontrolle und verhinderten ein Überspringen auf das Wohngebäude. Die Brandursache ist bisher ungeklärt, die Polizei ermittelt.

