Leichenfund in Rendsburg: Zweite Tote stammt aus Geesthacht Stand: 10.11.2020 15:08 Uhr Nach dem zweiten Leichenfund in Rendsburg innerhalb kurzer Zeit ist die Identität nun klar. Es handelt sich laut den Ermittlern um eine 26 Jahre alte Frau aus Geesthacht. Sie vermuten, dass sie getötet wurde.

Die erste Vermutungen sind nach der Obduktion nun ein Verdacht: Die Frau ist durch eine Gewalttat ums Leben gekommen - vermutlich durch Überziehen einer Plastiktüte, schreiben Staatsanwaltschaft und Polizei. Die Frau wurde seit August 2018 vermisst. Tatverdächtig ist ein 40 Jahre alter Rendsburger. Ihm wird auch vorgeworfen, Ende September eine andere Frau getötet zu haben, die als Prostituierte gearbeitet haben soll.

Internet-Account wurde vom Konto der Toten bezahlt

Nach Angaben der Ermittler gab es während der Ermittlungen in dem Geesthachter Vermisstenfall schon einmal eine Spur zu dem Rendsburger: Ein kostenpflichtiger Internet-Account, der auf seinen Namen lief, wurde vom Konto der Frau bezahlt. Bei einer Hausdurchsuchung bei dem Mann wegen Betrugsverdachts kam nach Angaben der Ermittler nichts Verwertbares heraus.

Auf dem Dachboden eines Rendsburger Mehrfamilienhauses hatten Kripo-Beamte am vergangenen Mittwoch den stark verwesten Leichnam entdeckt, es war teilweise nur noch das Skelett übrig. Außerdem fanden die Ermittler persönliche Gegenstände der vermissten Frau. Bei dem Fundort handelt es sich um das Haus des Tatverdächtigen.

Spurensuche im ersten Mordfall führte zu zweiter Leiche

Die Ermittler waren am Mittwoch erneut zur Wohnung des Tatverdächtigen in einem Mehrfamilienhaus gefahren, in dem er mit seiner Partnerin lebte, um nach dem Gewaltverbrechen von Ende September nach weiteren Spuren zu suchen. Dabei fanden sie auf dem Dachboden die Leiche.

Tatverdächtiger schweigt

Der Verdächtige wurde zu dem Fund der Frauenleiche befragt, hat aber laut Staatsanwalt die Aussage verweigert. Die Ermittler untersuchen derzeit, ob der Verdächtige noch weitere Taten begangen hat. In diesem Zusammenhang durchsuchten die Ermittler am Dienstag auch eine Parzelle in einem Kleingartengebiet in Rendsburg.

