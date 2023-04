Leichenfund in Kiel-Gaarden: Polizei verdächtigt Hausbewohner Stand: 03.04.2023 16:51 Uhr Ein 33 Jahre alter Mann steht in Verdacht, eine Frau getötet zu haben. Die Leiche der 45-Jährigen war am Freitagabend in einem Mehrfamilienhaus in Kiel gefunden worden.

Nachdem am Freitagabend eine tote Frau in einem Mehrfamilienhaus im Kieler Stadtteil Gaarden gefunden worden war, gibt es nun einen Verdächtigen. Ein 33-jähriger Bewohner des Hauses stehe in Verdacht, die 45-Jährige getötet zu haben, teilte die Polizei am Montag mit.

Verdächtiger noch nicht vernehmungsfähig

Der Mann hatte demnach noch vor Eintreffen der Polizei versucht, sich das Leben zu nehmen. Er liegt derzeit im Krankenhaus. Ein Sprecher sagte, technisch gesehen sei er festgenommen - aber befragen könne man ihn derzeit nicht. Weil er bislang nicht vernehmungsfähig sei, könne über das Motiv noch nichts gesagt werden. Auch ist noch unklar, in welchem Verhältnis die Frau und der Verdächtige gestanden haben könnten.

Keine Angaben zur Todesursache aus ermittlungstaktischen Gründen

Wie die Frau starb, dazu hält sich die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen bedeckt. Die Spurensuche ist laut Polizei noch nicht abgeschlossen. Die Frau stammt den Angaben der Beamten zufolge nicht aus Kiel und hat auch nicht in dem Haus gewohnt, in dem sie gefunden wurde. Ein Anwohner hatte am Freitagabend in Kiel die Leiche in einem Keller in der Asmusstraße gefunden und den Rettungsdienst alarmiert.

Weitere Informationen Polizei und Weißer Ring: Mehr Straftaten in SH in 2022 Die Polizeiliche Kriminalstatistik 2022 fällt schlechter aus als im Jahr zuvor. Und auch der Weiße Ring meldet steigende Zahlen, zum Beispiel bei Fällen von Gewalt gegen Frauen. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 03.04.2023 | 17:00 Uhr