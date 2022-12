Leiche in Alt-Mölln entdeckt Stand: 13.12.2022 15:15 Uhr Die Polizei hat hinter einem Mehrfamilienhaus in Alt-Mölln eine vergrabene Leiche entdeckt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt mit Hochdruck.

Auf einem Grundstück in Alt-Mölln im Kreis Herzogtum Lauenburg ist am Montag eine Leiche entdeckt worden. Das haben Polizei und Staatsanwaltschaft Lübeck heute erstmals bestätigt. Im Erdreich eines Grundstücks im Stecknitzweg war eine verklebte Textilrolle ausgegraben worden, in der sich laut Rechtsmedizin die Leiche befand. Der leblose Körper wurde geborgen und in die Gerichtsmedizin nach Lübeck gebracht.

Leiche auf einem Grundstück in Alt-Mölln eingegraben

Die Polizei hatte das Grundstück nach einem Hinweis durchsucht, dass dort der Leichnam einer vermissten Person vergraben sein sollte. Zuvor hatten Leichenspürhunde angeschlagen. Die Obduktion der Leiche soll im Laufe des Tages erfolgen. Die Identität der Person und die Todesursache sind bis zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht geklärt, so die Polizei und Staatsanwaltschaft Lübeck. Auch über ein mögliches Tatgeschehen und dessen Hintergründe könne derzeit nur spekuliert werden, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Es werde mit Hochdruck ermittelt.

Weitere Informationen Leiche in Flensburg gefunden: Identität bislang unklar In der Nähe des Flensburger Bahnhofs haben am Sonntag Spaziergänger den Körper eines toten Menschen gefunden. Die Polizei ermittelt. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 13.12.2022 | 14:00 Uhr