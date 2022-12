Leiche in Mölln: Zwei Verdächtige festgenommen Stand: 15.12.2022 11:22 Uhr Am Montag hatte die Polizei eine Leiche in Alt-Mölln entdeckt. Nun wurden zwei Verdächtige in einem anderen Bundesland festgenommen.

Laut Staatsanwaltschaft wurden die 36 und 20 Jahre alten Männer in Hamm in Nordrhein-Westfalen festgenommen. Einer von ihnen soll der neue Lebensgefährte der Ex-Frau des Getöteten aus Ratzeburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) sein. Die Leiche des 35-Jährigen war am Montag - vergraben hinter einem Mehrfamilienhaus in Alt-Mölln - gefunden worden.

Die Staatsanwaltschaft teilte mit, dass Haftbefehl gegen die Verdächtigen erlassen wurde. Sie sitzen demnach in Untersuchungshaft.

Den toten Körper hatten Beamte im Erdreich eines Grundstücks im Stecknitzweg gefunden. Die Leiche steckte in einer verklebten Textilrolle. Leichenspürhunde hatten angeschlagen. Die Polizei hatte zuvor einen Hinweis bekommen, dass der Leichnam einer vermissten Person dort vergraben sein sollte. In den vergangenen Tagen hatten die Beamten auch Anwohner befragt.

