Leiche in Lübeck gefunden Stand: 13.02.2023 15:04 Uhr Eine tote Frau wurde aus der Kanaltrave gezogen. Identität und Hintergründe sind noch unklar, die Kriminalpolizei ermittelt. Zuvor hatten Passanten die Polizei alarmiert.

In Lübeck haben Feuerwehrtaucher am Montag im Klughafen eine Leiche aus der Kanaltrave geborgen. Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft handelt es sich um eine Frau. Die Identität ist noch unklar, ebenso woran sie starb und wie der Körper ins Wasser gelangte. Die Leiche wurde in die Rechtsmedizin gebracht, Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft ermitteln.

Anrufe meldeten "puppenähnlichen Gegenstand"

Nach Angaben der Polizei hatten Passanten am Mittwochvormittag die Polizei alarmiert und von einem "puppenähnlichen Gegenstand" berichtet, der im Bereich der Rehderbrücke im Wasser treibe. Polizei und Feuerwehr rückten an und stellten fest, dass es sich um eine tote Frau handelt.

