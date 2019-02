Stand: 17.02.2019 12:30 Uhr

Leiche in Gremersdorf: Polizei sucht Hinweise

Eine weibliche Leiche ist am Samstagmittag in der Feldmark in Gremersdorf (Kreis Ostholstein) gefunden worden. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus und bittet die Bevölkerung um Hinweise. Die Lübecker Staatsanwaltschaft und die Lübecker Mordkommission ermitteln.

Mit rotem Jogginganzug bekleidet

Bei der Toten handelt es sich um eine Frau im Alter zwischen 16 und maximal 30 Jahren. Sie ist mit etwa 1,48 Meter sehr klein und schlank, hat schulterlanges, blond gefärbtes Kopfhaar. Die natürliche Haarfarbe dürfte sehr dunkel bis schwarz sein. Die Frau war mit einem roten Jogginganzug bekleidet. Am Sonntag wird die Leiche in der Gerichtsmedizin Lübeck obduziert.

Wer Hinweise zur der getöteten Frau oder Tat geben kann, wird gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Lübeck unter der Rufnummer (04 51) 13 10 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. Die Polizei hat Fotos der Frau auf ihrer Webseite veröffentlicht. Achtung: Die Bilder sind nichts für schwache Nerven!

Tote Frau in Gremersdorf NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 17.02.2019 13:00 Uhr Autor/in: Baak, Sebastian In Gremersdorf im Kreis Ostholstein ist die Leiche einer Frau gefunden worden. Nach eigenen Angaben geht die Kriminalpolizei von einem Tötungsdelikt aus. Sie sucht nach möglichen Zeugen.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 17.02.2019 | 13:00 Uhr