Stand: 04.05.2019 14:35 Uhr

Leiche aus See in Itzehoe geborgen

In Itzehoe (Kreis Steinburg) haben Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst am Samstagvormittag eine Leiche aus dem See Große Tonkuhle geborgen. Laut der Leitstelle der Polizei handelt es sich um einen etwa 40 Jahre alten Mann. Er trieb offenbar schon mehrere Tage im Wasser.

Mit dem Schlauchboot an Land gebracht

"Als wir eingetroffen sind, hat uns die Polizei informiert, dass die betreffende Person bereits verstorben ist. Wir haben dann ein Schlauchboot mit zwei Kameraden zu Wasser gelassen. Mit dem Schlauchboot haben wir die Person an Land gebracht. Dann haben wir die Einsatzstelle der Kriminalpolizei übergeben", berichtete Kevin Suck von der Feuerwehr Itzehoe.

Ein Anrufer hatte am Samstagmorgen eine im Wasser treibende Person gemeldet. Ersten Erkenntnissen zufolge sind keine äußerlichen Verletzungen erkennbar, die auf ein Gewaltverbrechen hindeuten. Die Hintergründe sind aber noch unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Leichenfund in Itzehoe NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 04.05.2019 11:00 Uhr Autor/in: Christine Pilger In Itzehoe haben Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst eine Leiche aus dem See Große Tonkuhle geborgen. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen.







Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 04.05.2019 | 11:00 Uhr