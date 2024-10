Stand: 28.10.2024 11:49 Uhr Legends at the Sea: Vorverkauf für Jan Delay-Konzert gestartet

Auch 2025 wird es am Büsumer Hauptstrand (Kreis Dithmarschen) wieder ein großes Open Air-Konzert geben. Der Haupt-Act bei dem Festival "Legends at the Sea" am 14. Juni auf der Büsumer Watt-Tribüne wird Jan Delay sein. Der Vorverkauf hat am Montag, den 28.10. begonnen. Das haben die Veranstalter Mewes Entertainment Group Hamburg, Walter Systems aus Marne und der Tourismus Marketing Service Büsum am Freitag bekannt gegeben.

Namhafte Musiker in Büsum

Der Hamburger Soul & Funk-Musiker kommt mit seiner zehnköpfigen Band "Disko Nr.1" nach Büsum. Veranstalter Olaf Walter sagte NDR Schleswig-Holstein, mit dem Konzert wolle man an die ausverkauften Konzerte der vergangenen beiden Jahre mit Sarah Connor und den Fantastischen Vier anknüpfen. Büsums Tourismus-Chef Robert Kowitz lobt die Veranstaltung, sie habe sich zu einer echten Erfolgsgeschichte gemausert und sorge für eine hervorragende Auslastung von Hotels und Pensionen.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 28.10.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Dithmarschen