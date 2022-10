Leere Regale im Supermarkt: Warum einige Hersteller nicht liefern Stand: 18.10.2022 06:54 Uhr Von Schokoriegel bis Tierfutter: Viele Markenprodukte sind derzeit Mangelware. Doch das liegt nicht an Ukraine-Krieg oder gestörten Lieferketten, sondern an einem Pokerspiel in der Lebensmittelbranche.

von Balthasar Hümbs

Wenn Sven Fiedler in sein Kieler Geschäft kommt, sieht er immer wieder ein neues leeres Regal. Das bedeutet: Schon wieder hat ein Hersteller die Lieferung eines Artikels eingestellt. Und damit steht der Geschäftsmann nicht alleine da.

Viele Großkonzerne liefern offenbar nicht mehr

Betroffen von den Lieferausfällen sind unter anderem die Rewe-Group und der Edeka-Verbund sowie etwa die dazugehörigen Discounter Penny beziehungsweise Netto. Welche Hersteller genau nicht mehr oder nur noch teilweise liefern, wollen Rewe und Edeka offiziell nicht sagen. Klar ist aber, dass die Firma Mars die Lieferung zahlreicher Produkte - von Schokoriegeln bis Tierfutter - an die beiden Supermarktketten eingestellt hat. Doch das Problem ist offenbar noch größer. Denn in Sven Fiedlers Edeka-Markt kommen nach seiner Aussage auch von Getränkehersteller Coca-Cola, dem Großkonzern Kraft Heinz und dem Hygieneartikel-Hersteller Procter & Gamble keine oder weniger Produkte an. Immer wieder muss er Kunden erklären, warum es ihre Lieblingsprodukte nicht mehr zu kaufen gibt.

Preispoker der Handelsketten eskaliert

Grund für die Lieferstopps ist ein Streit ums Geld. Wie Edeka und Rewe mitteilen, hätten viele Hersteller die Preise ihrer Produkte massiv erhöht - unverhältnismäßig, wie die Handelsketten meinen. Dermaßen hohe Preise wolle man nicht an die Kunden weitergeben. Weil sich Hersteller und Märkte bislang nicht einigen konnten, liefern die Produzenten nun weniger oder gar keine Ware mehr. Marktbetreiber wie Sven Fiedler sitzen auf dem Trockenen und sind genervt. "Wir versuchen, dort dann andere Ware zu platzieren". Die Lücken in den Regalen versuche er so gut wie möglich zu kaschieren.

Handelsverband: Ungewöhnlicher Vorgang

Solche Lieferstopps kommen hin und wieder vor, meint Mareike Petersen vom Handelsverband Nord. In der aktuellen Dimension seien solche Boykotts aber sehr ungewöhnlich. Dem stimmt Marktbetreiber Petersen zu. "So was habe ich noch nie erlebt", sagt der 55-Jährige, der seit Jahrzehnten im Einzelhandel arbeitet.

Ende nicht absehbar

Ob und wann sie Hersteller und Supermärkte wieder zusammenraufen und die Produkte in die Regale zurückkehren, kann Mareike Petersen nicht abschätzen. Marktbetreiber Fiedler jedenfalls appelliert an beide Seiten, sich schnell zu einigen. "Es ist nicht zu ertragen!"

Weitere Informationen Lieferstopp an Supermärkte: Bald keine Mars-Produkte mehr? Momentan beliefern große Herstelle viele Supermärkte nicht mehr. Hintergrund ist ein Preis-Poker zwischen Lebensmittelherstellern und Supermarktketten extern

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 18.10.2022 | 07:00 Uhr