Leck: Beamte verhaften mutmaßlichen Tankbetrüger

Beamte der Polizei in Leck (Kreis Nordfriesland) haben einen 53-jährigen Mann festgenommen, der zwischen Oktober 2024 und Februar 2025 an mehreren Tankstellen in Nordfriesland, im Kreis Schleswig-Flensburg und in Kiel getankt haben soll, ohne zu bezahlen. Der mutmaßliche Täter benutzte dabei laut Polizei immer ein anderes, gefälschtes Kennzeichen. Durch Videoaufnahmen konnten die Beamten den Mann schließlich identifizieren. Bei einer Hausdurchsuchung fanden sie auch die gestohlenen Kennzeichen. Der Mann muss sich nun wegen Betrugs, Urkundenfälschung und Missbrauch von Kennzeichen verantworten.

