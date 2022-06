Stand: 11.06.2022 15:05 Uhr Lebloser Mann aus Einfelder See geborgen

Aus dem Einfelder See bei Neumünster (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ist am Sonnabend ein lebloser Mann geborgen worden. Am späten Vormittag war in dem See, Höhe Einfelder Schanze, eine leblose Person entdeckt worden. Rettungskräfte konnten den Mann laut Polizei aus dem Wasser bergen. Ob es sich um einen Badeunfall handelt, wird derzeit ermittelt.

Weitere Informationen DLRG warnt vor Risiken beim Baden in Flüssen und Seen In Schleswig-Holstein hat es am vergangenen Wochenende mehrere Badeunfälle gegeben. Zwei junge Menschen kamen dabei ums Leben. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 11.06.2022 | 16:00 Uhr